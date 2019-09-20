Тридцать лет на троих получили налетчики на 40-ю больницу Сестрорецка

Сестрорецкий суд Петербурга вынес приговор участникам разбойного нападения на 40-ю больницу, при котором серьезно пострадал главный врач Сергей Щербак и были похищены 3 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 20 сентября виновными в разбое признаны три человека.

«Сергей Грудецкий приговорен к 13 годам колонии особого режима, Валерий Симбирев – к 12 годам особого режима, Алексей Симбирев – к 8 годам строгого режима», – уточнили в пресс-службе.

Налет на 40-ю больницу состоялся утром 29 марта. Симбиревы, переодевшись в медработников и прихватив с собой ортопедические костыли, прошли к кабинету начальника отдела эксплуатации медицинской техники Валерия Лаптева. Они знали, что в сейфе 117-го кабинета лежит крупная наличность. Как предполагается, у Грудецкого был информатор в больнице – скорее всего, женщина.

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В кабинете находились Лаптев и начальник IT-отдела больницы Сергей Фокин. Их избили руками и костылем и связали пластиковыми хомутами. Лаптеву впоследствии диагностировали ушиб мозга и переломы костей лица и челюсти, Фокину повезло чуть больше.

Главврач Сергей Щербак пострадал случайно, но сильнее всех. Он вошел в кабинет и получил серию ударов руками, ногами, деревянной ножкой от мебели и металлическим бочонком. Щербаку диагностировали телесные повреждения в виде ушиба головного мозга легкой степени, ссадин, гематом и ран головы, открытого перелома пястной кости правой кисти. Главврач сопротивлялся активнее подчиненных, и его усмирили только демонстрацией ножа.

В сейфе лежали почти 3 млн рублей, принадлежавшие Лаптеву (350 тысяч рублей и 2500 евро) и пациенту больницы (500 тысяч рублей и 26 тысяч евро), якобы передавшему руководству 40-й деньги для покупки медтехники.

После разбойного нападения в больницу приезжал прокурор Петербурга. Находившаяся в сейфе сумма занижалась в разы. Возможно, потерпевшие не сразу могли объяснить происхождение денег.

Алексей Симбирев на момент преступления служил в Министерстве обороны по контракту. Валерия Симбирева ранее судили за вооруженные налеты в Москве. Сергей Грудецкий тоже отбывал длительный срок в колонии. Он освободился условно-досрочно за пару лет до налета на 40-ю больницу.