Гендиректор «Зенита» Медведев о Кокорине: Ничего трагического не произошло
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал решение РФС отказать Кокорину в регистрации. В интервью «Р-Спорт» руководитель петербургской команды 20 сентября заявил, что ничего страшного не произошло.
«Что здесь комментировать. Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное — чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», – заявил Медведев.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак эмоционально отреагировал в инстаграме на решение РФС по Кокорину. Однако позже удалил запись и извинился.
Справка:
Кокорин освободился по УДО во вторник, 17 сентября. За день до этого «Зенит» подписал с ним новый контракт до конца сезона 2019/20, по которому футболист получит 1,9 млн евро за вычетом налогов. По предыдущему соглашению годовой оклад Кокорина составлял 4 млн евро.