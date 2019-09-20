Гендиректор «Зенита» Медведев о Кокорине: Ничего трагического не произошло

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал решение РФС отказать Кокорину в регистрации. В интервью «Р-Спорт» руководитель петербургской команды 20 сентября заявил, что ничего страшного не произошло.

«Что здесь комментировать. Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное — чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», – заявил Медведев.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак эмоционально отреагировал в инстаграме на решение РФС по Кокорину. Однако позже удалил запись и извинился.