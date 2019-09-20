Во имя равенства. РФС объяснил, почему оставил Кокорина без футбола еще на 5 месяцев

Российский футбольный союз прокомментировал свое решение отказать «Зениту» в регистрации Александра Кокорина вне регистрационного периода. Объяснение опубликовано 20 сентября на официальном сайте РФС.

«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учётом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований. Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм – исключений регламентных документов РФС», – цитирует пресс-служба РФС представителя Комитета по статусу игроков.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак возмутился этим решением. Правда, позже удалил пост и оставил вместо него извинения и обещание разобраться в ситуации подробнее.