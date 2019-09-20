За посадку самолета на кукурузное поле выплатят крупнейшую за год компенсацию на российском рынке авиастрахования

Страховая выплата за аварийную посадку самолета A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле вблизи аэропорта Жуковский составит 46,1 миллиона долларов.

«Страховая выплата по авиакаско за не подлежащий восстановлению самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321, который, вылетев из аэропорта Жуковский 15 августа 2019 года, столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в кукурузном поле, составит 46,1 миллиона долларов», – сообщает 20 сентября РБК со ссылкой на заместителя гендиректора «Альфастрахования» Илью Кабачника.

В эту сумму входит не только выплата авиаперевозчику за потерю лайнера, но и компенсации пассажирам. Выплата за потерянный А321 станет крупнейшей за год. Второй по масштабу страховой убыток будет выплачен за сгоревший в аэропорту Шереметьево SSJ100 – 43,5 миллиона долларов.