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Туризм
20.09.2019 16:50
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Беззвёздный отдых. В турецком отеле отказались принимать петербургских туристов

Отпуск на средиземноморском побережье для туристов из Петербурга начался с негостеприимной встречи в отеле Аланьи. От стола и бассейна оплативших путёвки не отлучили, но проживать в номерах не позволили. 

Как сообщил «Фонтанке» читатель Артём 20 сентября, отдых не задался как минимум у девяти постояльцев Grand Atilla в Аланье. Все накануне днём прибыли на одном самолёте из Петербурга, оплаченная через туроператора «Библио Глобус» путёвка обещала проживание в трёхзвёздочном отеле с бассейном, анимацией и системой «всё включено». 

«Заехали днём, нас сразу отправили на обед, предложили отдохнуть, но в номера не заселили», – рассказывает Артём. 

Читатель «Фонтанки»

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Заминку в отеле объяснили кратко: мест нет. В качестве альтернативы предложили переселиться в апартаменты. По словам туристов, условия там скромнее, гостиничный сервис отсутствует, расстояние до моря несколько дальше, кухни и бассейна нет. Есть и купаться невместившимся разрешено в Grand Atilla, который расположен минутах в десяти пешком от апартаментов. 

В отеле Grand Atilla 77 номеров. Судя по отзывам, находить свободные для туристов «Библио Глобуса» удавалось с трудом уже в августе. Приехавшие накануне после пятичасового дежурства в лобби всё же согласились на переселение. За время сидения на чемоданах, говорят, неоднократно видели, как персонал провожал в номера только прибывших иностранцев. 

«В отеле сказали, будто они раньше путёвки приобретали.  Нас же сначала было девять человек, потом не заселили ещё пятерых. Гид уточнил, что всего таких 19 человек. Вроде бы все русские. Сам он перестал отвечать на вопросы», – говорят отдыхающие. 

В «Библио Глобусе» сообщили, что им на сложившуюся ситуацию уже пожаловались: «Разбираемся, но решать вопросы будем напрямую с  туристами». По словам Артёма, с туроператором связывались, разъяснений от него клиенты не получили.

 

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