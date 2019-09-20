Хельсинки перекроют из-за саммита европейских министров

Саммит министров сельского хозяйства государств — членов Евросоюза ограничит передвижение по финской столице на три дня, сообщает 20 сентября полиция Финляндии.

22 сентября на время приезда высокопоставленных лиц кратковременно будут перекрывать дорогу между аэропортом Хельсинки-Вантаа и отелями в центре города. В понедельник, 23 сентября, с 8 до 9 утра автомобилистам придётся испытать неудобства на улице Маннергейма, когда европейские чиновники поедут на собрание во Дворец Финляндии. А 24 сентября с 13 часов вновь ожидаются ограничения по пути в аэропорт (Tuusulanvayla, Keha I, Hameenlinnanvayla).

Полиция советует использовать альтернативные маршруты, такие как Lansivayla, Turunvayla, Vihdintie ja Lahden moottoritie.

Кроме того, саммит повлияет и на движение общественного транспорта. Пешеходам и велосипедистам запретят передвигаться вблизи Дворца Финляндия. Полёты над городом в определённых местах тоже окажутся под запретом.