Два петербургских рок-фестиваля объединились для помощи особым детям и молодым людям

Рок-фестивали «Добрый рок» и «Наши люди: от Питера до Ленинграда» объединились, чтобы помочь детям и молодым людям, с особенностями развития. Первое мероприятие, организованное совместными усилиями, – выставка-аукцион, которая завершится большим концертом.

О своём объединении рок-фестивали объявили совсем недавно. Благотворительный фестиваль «Добрый Рок» проводится в Петербурге уже несколько лет. Его главной целью является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Все вырученные средства за продажу билетов на концерты поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд», которая и проводит занятия иппотерапией.

«Наши люди: от Питера до Ленинграда» – это фестиваль, который объединяет в себе все сферы искусства: поэзию, музыку (прежде всего – рок), танец, живопись и стрит искусство. Идея фестиваля состоит в укреплении института семьи и развитии молодёжных инициатив. Как говорят организаторы, они ломают устаревшие стереотипы о роке и показывают, что рок-музыка – это жанр, который своей душевностью и искренностью объединяет талантливых детей и их родителей.

«Вместе мы сможем больше сделать добрых дел», – объяснили своё решение об объединении «Фонтанке» основатели «Доброго рока».

Первое совместное благотворительное мероприятие – выставка-аукцион. Она откроется 21 сентября в 15.00 на Итальянской, 33. На ней будут представлены работы петербургских художников и музыкантов Евгения Познякова, Ники Булановой, Алены Юсуповой , Евгении Костюковой и многих других. Выставка продлится пять дней. Сейчас идут последние приготовления.

Аукцион состоится 26 сентября на большом концерте, в котором примут участие группы SeVeR, «Собачье сердце», «Зеркало» и др. Более подробно о мероприятии можно узнать здесь.

Собранные средства будут направлены на помощь талантливой 19-летней Сони Таштовой. У девушки инвалидность по зрению и ДЦП. Несмотря на сложности со здоровьем, она учит итальянский, финский и английский языки, пишет книги и сценарии, снимает фильмы и TV-сюжеты, занимается в гончарной мастерской. Её работы из керамики получали высокие награды на престижных конкурсах. Занимается подводным плаванием, скалолазанием. Также занималась в «Аккорде» в проекте «На коне к здоровью!» для особых детей и их родителей. Сейчас ей снова нужен курс иппотерапевтических занятий, чтобы закрепить достигнутый в процессе реабилитации результат.