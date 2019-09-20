«Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола». Кокорин не сможет играть в футбол еще 5 месяцев. Так решил РФС

Комитет по статусу игроков РФС отказал «Зениту» в заявке Александра Кокорина как свободного агента. Об этом 20 сентября сообщил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак у себя в Instagram.

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Мало того, что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания)... Так теперь его решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола... Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола», – написал Семак.

Официально решение комитета пока не опубликовано. Отметим, спустя короткое время Сергей Семак свой пост удалил и заменил его коротким сообщением: "Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки".