На поле под Красным Селом встретились маргиналы и чиновники. Все интересуются просроченным алкоголем

Окраина Красносельского района Петербурга, где лежат горы просроченного алкоголя и еды, стала Меккой для людей с зависимостью. Как сообщают 20 сентября очевидцы, количество желающих поживиться резко растет. Заинтересовались отходами и чиновники — как городские, так и областные. Последние не без труда пытаются убедиться в принадлежности территории на границе двух регионов.

«В настоящее время по горе ползают десятки людей, растаскивают просрочку во все стороны. По полям, с банками, шатаясь, ходят все местные маргиналы. Поток желающих присоединиться к растаскиванию помойки растёт на глазах!» – написал подписчик паблика «Транспортный коллапс, Красное Село».

К помятым людям со стойким запахом этилового спирта присоединились и чиновники. Администрация Красносельского района долго не могла признать поле и была уверена, что свалка образовалась на территории Ломоносовского района Ленобласти. Спустя несколько часов красносельцы всё же согласились с тем, что земля принадлежит Петербургу. Одновременно на месте проверку проводит Госэконадзор. По её результатам виновник будет найден, а свалка ликвидирована. Но, повторимся, велика вероятность того, что гору алюминиевых банок с алкоголем и испорченную еду могут ещё до вечера растащить местные жители.