Автомобилисты жалуются на плохую организацию ремонта Выборгского шоссе. Скоро стоять будут и на Косыгина

На Колтушском путепроводе, обеспечивающем проезд по проспекту Косыгина через железнодорожные пути около улицы Коммуны, начинается ремонт – замена асфальтобетонного покрытия проезжей части. В течение трёх недель неудобства придётся терпеть жителям Янино, Всеволожска и другим автомобилистам, въезжающим в город по Дороге жизни (Колтушскому шоссе) или с КАД на проспект Косыгина.

Как сообщают КРТИ и ГБУ «Мостотрест», движение транспорта планируется ограничивать с 21 сентября по 15 октября:

с 21:00 21 сентября по 3 октября будут закрыты для проезда правые полосы в обе стороны движения;

с 4 по 15 октября будут закрыты левые (внутренние) полосы в обе стороны движения.

По результатам конкурсной процедуры в апреле подрядчиком было выбрано ЗАО «Экодор», стоимость работ составляет 41,8 миллиона рублей. Компания должна заменить дорожное полотно и отремонтировать деформационные швы, очистить и покрасить бетонные поверхности подпорных стен. Завершить работы, согласно плану, необходимо не позднее 15 октября 2019 года.

Реклама



Сейчас туго приходится жителям другого пригорода Петербурга – Сертолово. Они в числе прочих автомобилистов, едущих в Петербург с севера, ежедневно простаивают в пробках на Выборгском шоссе, где идёт ремонт с ограничением движения (из-за него даже закрывают съезды на КАД).

«У нас многокилометровые пробки даже днём. Мы просто в блокаде с этим ремонтом. Нет схемы объезда, к нам проще через Финляндию проехать. Главное, что ремонтируют все одновременно, и Песочный и Выборгское, закрыты выезды на КАД. Надеемся на привлечение внимания к нашей проблеме», – жалуется читательница «Фонтанки» Елена. «Такой бездарной организации ремонта дорожного полотна я ещё не встречал. До города 10 км, а ехать пришлось 3 часа», – возмущается Сергей.

По данным ГАТИ, основные ограничения в связи с ремонтом Выборгского шоссе продлятся до конца ноября. Некоторые участки дороги будут открыты раньше.