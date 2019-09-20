Приморское УМВД возглавил любитель бодибилдинга

В УМВД по Приморскому району Петербурга — новый начальник. Управление самого густонаселенного района Северной столицы возглавил полковник полиции Евгений Саунин, ранее занимавший аналогичную должность в Тосненском районе Ленобласти.

О назначении 20 сентября сообщает издание 47news. В Тосно 38-летний Саунин два года назад перешел из УМВД по Московскому району — там он был замначальника.

Приморский район — один из проблемных. Предшественник Саунина – Анатолий Станак — уходил после открытого письма участковых. Те жаловались начальнику полицейского главка Роману Плугину на невыносимые условия службы. В ответ бывший шеф бросил на прощание: «Трусы и предатели».

Новый начальник УМВД Приморского района родом из Перми. Службу начинал оперативником в отделе собственной безопасности. Среди увлечений — бодибилдинг. На его аватарке в WatsApp изображен актёр-культурист Дуэйн Джонсон и сделана надпись: «Правило номер один – верь в себя».