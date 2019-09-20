Разведение волкособов из российских волков в Финляндии посчитали преступлением. Заводчицу обвиняют в контрабанде и издевательстве над животными

Запрещённое скрещивание собак и волков обернулось для жительницы Финляндии обвинением по нескольким уголовным статьям, сообщает 20 сентября Yle со ссылкой на полицию.

Владелица фермы в местечке Лоппи (Юго-Восточная Финляндия), по версии следствия, при помощи сообщников привезла из России трёх волков. Двое диких животных были найдены в ходе обыска без воды и еды в сауне в Ориматтила, принадлежавшей подруге главной подозреваемой. Ещё одного чистопородного североевропейского волка обнаружили взаперти в Карккила.

После транспортировки зверей в Финляндию их скрещивали с собаками, что в Суоми запрещено законом. Следствие полагает, что преступления совершались с июля 2016 года, пока в январе 2019-го в полиции не получили наводку о странной ферме. В ходе обысков там нашли 64 собаки, а также кошку, кур, голубей, миниатюрных свиней и коз. Животных содержали в антисанитарных условиях, без воды и пищи.

Всего по делу по статьям «Нарушение закона об охране животных при отягчающих обстоятельствах», «Нарушение закона об охране животных», «Нарушение закона об охране природы» и «Контрабанда животных» проходят восемь человек. Главная подозреваемая была арестована по решению уездного суда Хельсинки. Дело передано в прокуратуру.