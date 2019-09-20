Смольный потребовал у «Метростроя» 5,1 млн рублей за непогашенный аванс на станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»

Медлительность на Фрунзенском радиусе аукнулась «Метрострою» рублем: Дирекция транспортного строительства направила компании официальную претензию. Госучреждение 20 сентября потребовало 5,1 млн рублей за то, что «Метрострой» своевременно не погасил аванс в размере 1,7 млрд рублей.

Как следует из текста документа (имеется в распоряжении «Фонтанки»), погасить аванс «Метрострой» должен был до 25 августа. Однако вплоть до 12 сентября компания не закрывала задаток бумагами, подтверждающими своевременное выполнение работ. Напомним, что станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», продолжающие фиолетовую линию на юг, должны были открыться 5 сентября.

Однако в тот день еще врио губернатора Александр Беглов принял решение оставить станции закрытыми для пассажиров. По его словам, существовала минимальная угроза безопасности пассажиров. Как выяснила «Фонтанка», по состоянию на 17 сентября на станции продолжался монтаж противопожарных систем. Общее количество замечаний Ростехнадзора, который должен принять станции, на тот момент составило более 40.

Когда «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут открыты — все еще не известно. Сам Беглов называл срок до конца сентября, а глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин заявил про 2 недели. Время, обозначенное руководителем подземки, истекло 19 сентября. По данным «Фонтанки», станции планируется открыть до конца месяца.