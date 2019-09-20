«Я думал, если слушать маму, в тюрьму не попадешь». Осужденный по делу Михальченко экс-замначальника экономической полиции Петербурга вышел на свободу

Из следственного изолятора «Матросская тишина» освободился Борис Коревский – бывший замначальника УЭБ и ПК петербургского главка и руководитель службы безопасности предпринимателя Дмитрия Михальченко. Он отбыл пятилетний срок за мошенничество и контрабанду алкоголя.

Коревского днем 20 сентября встречали с цветами, сообщили «Фонтанке» в окружении экс-главы СБ Михальченко. Он и сам не скрывал этого события — получив сотовый телефон, около трех часов дня подключился к мессенджерам. На звонок «Фонтанки» Коревский ответил: «Я раньше думал, что если слушать маму, хорошо учиться и кушать кашу, – в тюрьму не попадешь. Я попал».

Фото: «Фонтанка.ру»

В колонию уехать Коревский не успел и весь срок отбыл в СИЗО-1 Москвы.

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«Но я лучше бы в колонию поехал, – добавил он. – Там лучше, говорят опытные сидельцы. Свободы больше».

Чем Коревский займется дальше, он не знает. Его многолетний шеф, бывший миллиардер Дмитрий Михальченко, по-прежнему сидит под стражей.

«Пока у меня планов нет. Я пенсионер уже, имею возможность ничем не заниматься», – сказал он.

Больше всего Коревскому не хватало общения с близкими. Недостаток компенсировал книгами.

«Очень много всего прочитал, хорошая библиотека в следственном изоляторе. Самая запомнившаяся – «Блеск и нищета куртизанок» Оноре де Бальзака», – сказал Коревский.

В СИЗО он находился с весны 2016 года по уголовному делу о контрабанде алкоголя и мошенничестве. В декабре 2018 года Басманный суд Москвы назначил полковнику 5 лет колонии общего режима. Срок в изоляторе засчитывался как день за полтора, поэтому Коревский вышел ровно через 3,5 года.

Дмитрий Михальченко остается под стражей. Он обвиняется в создании преступного сообщества. В настоящее время в судах определяется территориальная подсудность уголовного дела.