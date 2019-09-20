«Влияют на политику, угрожают безопасности государства». Сразу десять НКО внесут в список «нежелательных» иностранных организаций

Список министерства юстиции «иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ» будет пополнен сразу десятком новых структур. Об этом 20 сентября заявил член фракции «Единая Россия», глава думской комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства в дела РФ Василий Пискарёв.

«Восемнадцать некоммерческих организаций были внесены (ранее – прим.ред.) в реестр, который занимается деятельностью, нежелательной для страны нашей. То есть та деятельность, которая идёт в ущерб безопасности государства. И по данным Гепрокуратуры о том, что на сегодня ещё 10 материалов находятся на рассмотрении в Генеральной прокуратуре о том, чтобы признать ещё 10 НКО иностранных нежелательными, поскольку они действуют в нарушение закона РФ, деструктивно влияют на политику нашей страны и угрожают безопасности нашего государства», – рассказал журналистам Пискарёв после заседания своей комиссии.

Список этих организаций бывший заместитель прокурора Ленобласти Василий Пискарёв не привёл. Не смогли его озвучить «Фонтанке» и в пресс-службе парламентария.

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Член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова рассказала «Фонтанке», что членам СПЧ этот список неизвестен. Однако, не раскрытие таких данных — стандартная практика.

«Я опросила коллег по Совету. Никто ничего не знает. Но по опыту могу сказать, что навряд ли Генпрокуратура заранее «обнародует» эти НКО, до принятия решения. Так они делают всегда. Примут решение вносить в список (нежелательных организаций – прим.ред.), тогда мы названия и узнаем. Вообще прокуратура даром хлеб не ест. Они постоянно роют, у них постоянно что-то на рассмотрении. Ситуация в обществе ведь усугубляется. Потому они и роют. Поскольку по действующим законам они такие решения принимают самостоятельно, поэтому мы и не знаем, кто в этом новом списке», – пояснила Наталья Евдокимова «Фонтанке» в пятницу.

Ранее Василий Пискарёв заявил, что Госдума рассмотрит поправки, которые введут многомиллионные штрафы для иностранных интернет-компаний, в том числе Google и Facebook, за «вмешательство во внутренние дела РФ».

«Должны быть штрафы уровня миллионов, десятков миллионов, может быть сотен миллионов рублей за вмешательство», – заявил Пискарёв.

Между тем, политолог Екатерина Шульман в интервью «Фонтанке» заявила, что тема с «иностранным вмешательством», о котором парламентарии говорят несколько месяцев, до сих пор не нашла внятного подтверждения.

«Заглохла тема с иностранным вмешательством. Сначала нам рассказывали про массовые беспорядки, организованные из-за рубежа, а теперь нет ни массовых беспорядков, ни зарубежных вдохновителей. Месячные гуляния силовиков по Москве, примерно с 20 июля по 20 августа, не похоже, чтобы закончились какой-то большой политической выгодой для них... Всё может ещё измениться, ситуация сырая. Но пока это всё выглядит именно так», – сказала Шульман.

В августе после серии акций протеста в Москве, которые закончились применением силы со стороны правоохранительных органов и массовыми задержаниями, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов не смог привести примеры «иностранного вмешательства», о котором он же и заявлял ранее.

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Попадание в список «нежелательных организаций» чревато уголовным преследованием для её членов. Так, в конце августа в Ростове-на-Дону начался первый в истории современной России суд над активисткой организации «Открытая Россия» Яной Антоновой. В начале 2019 года уголовное дело по статье «участие в нежелательной организации» было возбуждено в отношении участницы «Открытой России» ростовчанки Анастасии Шевченко. После этого «Открытая Россия» приняла решение о самоликвидации в целях защиты своих активистов. Шевченко остаётся под домашним арестом.

Максимальное наказание по статье 284.1 «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории ее деятельности» – до шести лет лишения свободы.