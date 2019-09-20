Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +9
$ 63.85р
70.60р
18:35 20.09.2019
Расширенный поиск

Общество
20.09.2019 18:21
Печать

«Влияют на политику, угрожают безопасности государства». Сразу десять НКО внесут в список «нежелательных» иностранных организаций

Список министерства юстиции «иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ» будет пополнен сразу десятком новых структур. Об этом 20 сентября заявил член фракции «Единая Россия», глава думской комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства в дела РФ Василий Пискарёв.

«Восемнадцать некоммерческих организаций были внесены (ранее – прим.ред.) в реестр, который занимается деятельностью, нежелательной для страны нашей. То есть та деятельность, которая идёт в ущерб безопасности государства. И по данным Гепрокуратуры о том, что на сегодня ещё 10 материалов находятся на рассмотрении в Генеральной прокуратуре о том, чтобы признать ещё 10 НКО иностранных нежелательными, поскольку они действуют в нарушение закона РФ, деструктивно влияют на политику нашей страны и угрожают безопасности нашего государства», – рассказал журналистам Пискарёв после заседания своей комиссии.

Список этих организаций бывший заместитель прокурора Ленобласти Василий Пискарёв не привёл. Не смогли его озвучить «Фонтанке» и в пресс-службе парламентария.

Реклама

Член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова рассказала «Фонтанке», что членам СПЧ этот список неизвестен. Однако, не раскрытие таких данных — стандартная практика.

«Я опросила коллег по Совету. Никто ничего не знает. Но по опыту могу сказать, что навряд ли Генпрокуратура заранее «обнародует» эти НКО, до принятия решения. Так они делают всегда. Примут решение вносить в список (нежелательных организаций – прим.ред.), тогда мы названия и узнаем. Вообще прокуратура даром хлеб не ест. Они постоянно роют, у них постоянно что-то на рассмотрении. Ситуация в обществе ведь усугубляется. Потому они и роют. Поскольку по действующим законам они такие решения принимают самостоятельно, поэтому мы и не знаем, кто в этом новом списке», – пояснила Наталья Евдокимова «Фонтанке» в пятницу.

Ранее Василий Пискарёв заявил, что Госдума рассмотрит поправки, которые введут многомиллионные штрафы для иностранных интернет-компаний, в том числе Google и Facebook, за «вмешательство во внутренние дела РФ».

«Должны быть штрафы уровня миллионов, десятков миллионов, может быть сотен миллионов рублей за вмешательство», – заявил Пискарёв. 

Между тем, политолог Екатерина Шульман в интервью «Фонтанке» заявила, что тема с «иностранным вмешательством», о котором парламентарии говорят несколько месяцев, до сих пор не нашла внятного подтверждения.

«Заглохла тема с иностранным вмешательством. Сначала нам рассказывали про массовые беспорядки, организованные из-за рубежа, а теперь нет ни массовых беспорядков, ни зарубежных вдохновителей. Месячные гуляния силовиков по Москве, примерно с 20 июля по 20 августа, не похоже, чтобы закончились какой-то большой политической выгодой для них... Всё может ещё измениться, ситуация сырая. Но пока это всё выглядит именно так», – сказала Шульман. 

В августе после серии акций протеста в Москве, которые закончились применением силы со стороны правоохранительных органов и массовыми задержаниями, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов не смог привести примеры «иностранного вмешательства», о котором он же и заявлял ранее. 

Реклама


Попадание в список «нежелательных организаций» чревато уголовным преследованием для её членов. Так, в конце августа в Ростове-на-Дону начался первый в истории современной России суд над активисткой организации «Открытая Россия» Яной Антоновой. В начале 2019 года уголовное дело по статье «участие в нежелательной организации» было возбуждено в отношении участницы «Открытой России» ростовчанки Анастасии Шевченко. После этого «Открытая Россия» приняла решение о самоликвидации в целях защиты своих активистов. Шевченко остаётся под домашним арестом. 

Максимальное наказание по статье 284.1 «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории ее деятельности» – до шести лет лишения свободы.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Glorax Development
      20.09.2019 15:37

      Glorax Development одержала победу в премии PROESTATE&TOBY AWARDS

      Вчера в Москве были объявлены победители профессиональной премии PROESTATE&TOBY AWARDS 2019, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли на международном уровне.
      Антон Сайганов
      20.09.2019 14:58

      Антон Сайганов открывает объединение «Молодые Инженеры»

      Петербургский предприниматель и основатель компаний «Все Инженеры» и «Септик78», а также участник конкурса «Молодые Миллионеры» открывает всероссийское объединение «Молодые Инженеры». Проект должен объединить молодых предпринимателей из России, которые занимаются бизнесом в сфере инженерного дела.
      pixabay.com
      20.09.2019 14:48

      УК «Профсервис» за 9 месяцев сократила долг перед ГУП ТЭК СПб на 30%

      Управляющая компания «Профсервис», обслуживающая жителей Московского района Санкт-Петербурга, за девять месяцев 2019 года сократила задолженность перед ГУП ТЭК СПб на 30% с 130077000 рублей (на 01.01.2019) до 93062000 (на 01.09.2019).
      Фото: пресс-служба компании «Ситилинк»
      20.09.2019 14:29

      «Ситилинк» открывает новый магазин в Санкт-Петербурге и подводит промежуточные итоги работы

      Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, развивает в Санкт-Петербурге сеть своих магазинов. В ТЦ «Платформа», расположенном по адресу: проспект Науки, дом 19, корпус 3, открылся девятый магазин компании, площадью свыше 600 кв. м.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      20.09.2019 12:14

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи паркинга в ЖК «Панорама парк»

      Компания вывела в продажу машино-места в жилом комплексе «Панорама парк Сосновка», который строится в престижной части Выборгского района. Стоимость — от 700 тысяч рублей.
      «Лидер Групп»
      20.09.2019 10:42

      Плановое удорожание квартир в ЖК «Три кита 3»

      1 октября стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Три кита 3» компании «Лидер Групп». Успейте купить по старой цене!
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      20.09.2019 10:21

      Банк «Санкт-Петербург» присоединился к реализации проекта «Единая карта школьника»

      С сентября 2019 года в Банке «Санкт-Петербург», стал доступен сервис по пополнению «Единой карты школьника» в учебных заведениях Калининского, Красногвардейского и Выборгского районов.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      19.09.2019 18:00

      В «Образцовый квартал 4» заселяются первые жильцы

      Введенный в эксплуатацию летом 2019 года малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 4» встречает новосёлов. В августе застройщик ООО «Терминал-Ресурс» передал дольщикам ключи. Многие из них сразу же приступили к ремонту.
      «Аквилон Инвест»
      19.09.2019 16:32

      «Аквилон Инвест» построит детский сад в ЖК «FoRest Аквилон» в Приморском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» построит детский сад на 215 мест в рамках проекта комфорт-класса «FoRest Аквилон» у Юнтоловского заказника. Согласно инвестиционному договору, подписанному между застройщиком и Комитетом по имущественным отношениям, детский сад будет построен к 2024 году.
      19.09.2019 16:27

      «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием третью полосу аэропорта Шереметьево

      «Алмаз – Антей», вместе с предприятиями российской промышленности, выполнил комплекс работ по оснащению оборудованием построенной «с нуля» новой третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      19.09.2019 15:26

      Два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards

      Сразу два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards: High Performance Building, итоги которой подвели 18 сентября в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE.
      pixabay.com
      19.09.2019 14:54

      30 сентября – круглый стол «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей банков, ритейла и экспертов рынка принять участие в круглом столе: «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»