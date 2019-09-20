Творческий подход: в МЕГЕ Дыбенко появилась креативная лаборатория

Предоставлено компанией МЕГА

В МЕГЕ Дыбенко запустилась креативная лаборатория — специальный корнер «Creative Lab», где гости торгового центра смогут бесплатно кастомизировать некоторые товары ИКЕА до 5 Октября.

Этой осенью магазин ИКЕА и МЕГА Дыбенко предлагают гостям творчески подойти к персонализации своих вещей. Целый месяц в корнере «Creative Lab» можно будет кастомизировать товары из ИКЕА — нанести на классическую розовую чашку индивидуальную иллюстрацию, сделать базовый черный рюкзак — уникальной частью образа, а термос с именем — теплым и адресным подарком другу.

Специально для проекта «Creative Lab» художник и иллюстратор Ека Хаски, известная не только своими коллаборациями с Reebok и петербургскими брендами Extra и Cultsome, но и ярким узнаваемым стилем, нарисовала набор стикеров — культовых «персонажей» из ИКЕА: синюю сумку, знаменитую чашку, красное сердце и другие характерные товары.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести товар в ИКЕА, подойти на корнер «Creative Lab» с этим товаром и выбрать понравившуюся фразу или иллюстрацию от художницы Еки Хаски. Также каждый посетитель креативной лаборатории получит возможность реализовать собственную творческую задумку.

Всех гостей, воспользовавшихся услугами «Creative Lab» ждёт приятный бонус — эксклюзивный стикер-пак от Еки Хаски в подарок.

Акция действует с 5 сентября по 5 октября 2019г. Подробную информацию об акции можно найти здесь: https://mega.ru/events/2019/26221/dybenko/

Справка:

Торговые центры МЕГА – проект компании Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. Ingka Centres входит в Группу компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин IKEA. В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры МЕГА в России посетили 246 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru