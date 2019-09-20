Выборы вступили в судебную стадию. Кандидаты обжалуют итоги голосования по всему Петербургу
В ближайшие месяцы судам предстоит рассмотреть больше сотни исков с требованием отменить итоги голосования на муниципальных выборах. Примеров, когда проигравшим удавалось добиться успеха в таких делах, петербургская электоральная история фактически не имеет.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Полторы недели потребовалось петербургским муниципалитетам, чтобы подвести результаты выборов. Отменить их теперь может только суд. Кандидаты и наблюдатели полагают: оснований для отмены достаточно. Они подали больше сотни исков к избирательным комиссиям.
У станции метро «Звездная» в день выборов прошла незамеченной акция протеста – сто шестьдесят четыре жителя Московского района пришли на избирательный участок №1353 и вместо того, чтобы получить два бюллетеня, как и положено, получили только один – с кандидатами в муниципальные депутаты. Брать губернаторский бюллетень они отказались – именно так обстояло дело, если верить данным, которые участковый избирком опубликовал в системе ГАС «Выборы». Комиссия отчиталась о том, что выдала в день выборов на участке 525 губернаторских бюллетеней и 689 муниципальных.
У кандидатов другая версия произошедшего. Они посмотрели видеозапись с участка и зафиксировали каждый опущенный бюллетень. Получилось, что к урне за весь день голосования подошли только 503 избирателя. Откуда взялись еще 22 голоса за губернатора и 186 за муниципальных кандидатов, предстоит разобраться суду.
К середине дня 19 сентября петербургские суды приняли 108 исковых заявлений с требованием отменить итоги голосования на отдельных участках или результаты выборов в целых муниципалитетах. Это не окончательные данные: по основной части участковых комиссий срок для подачи исков закончился накануне, но некоторые заявления идут почтой, некоторые на момент сбора данных "Фонтанкой" суды еще не успели зарегистрировать.
Лидеры по числу исков – Невский, Московский, Фрунзенский и Адмиралтейский районы. В оценке масштаба нарушений истцы почти сошлись с председателем петербургского избиркома Виктором Миненко. Он спустя три дня после выборов тоже назвал самыми вопиющими нарушения именно в этих районах, правда, Московский район – расположенные там муниципалитеты подконтрольны лидеру фракции «Единой России» в заксобрании Петербурга Александру Тетердинко – вниманием обошел. Миненко, кстати, пообещал тогда добиться отмены итогов выборов в муниципалитетах с грубыми нарушениями, однако с тех пор умерил пыл настолько, что даже перестал появляться на заседаниях собственной комиссии.
К избирательной комиссии муниципалитета «Звездное», на территории которого кандидаты и наблюдатели насчитали на сто восемьдесят избирателей меньше, чем участковый избирком, зарегистрировано пока три иска. Заявители требуют отменить итоги на четырех участках – №1344, 1345, 1349 и 1353. На первых трех они зафиксировали одну и ту же аномалию, связанную с голосованием на дому. В начале дня выборов на участках было по две опечатанные переносные урны. А к вечеру на каждом неожиданно появился третий переносной ящик с сотней бюллетеней, якобы собранных во время надомного голосования, которое, по утверждению наблюдателей, никто не контролировал.
Еще один иск к избирательной комиссии № 1302 – это муниципалитет «Гагаринское» – подала ее член с правом совещательного голоса Яна Фишова. На участке ей не удалось получить копию итогового протокола: «Члены комиссии по очереди прятали папку с протоколами под своими куртками. А потом один из них – Александр Баженов – переписываясь по телефону, вышел в коридор, подошел к окну и через решетку перебросил протоколы остальным членам комиссии. Они сели в машину и уехали». Итоги голосования, которые эта комиссия впоследствии опубликовала в системе ГАС «Выборы», по словам Фишовой, значительно различались с озвученными на участке цифрами: голосов прибавилось и у победителя губернаторской гонки, и у кандидатов в муниципальные депутаты от «Единой России».
Пять исков – к избиркому «Московской заставы»: «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как участковые комиссии в этом муниципалитете сбегали от наблюдателей с бюллетенями, не составив протоколов. А те, которые все-таки подсчитали бюллетени, позже творчески переосмыслили итог подсчета, приписав голоса кандидатам, близким к власти – например, Игорю Морозову, бывшему главе администрации соседнего муниципалитета «Пулковский меридиан», который, как и «Московская застава», подконтролен депутату Заксобрания от «Единой России» Алексею Макарову. К избиркому «Пулковского меридиана» тоже подали иск.
Семь исков, зарегистрированных судами, касаются выборов в муниципалитете «Новоизмайловское». Здесь в трех избирательных округах в ночь голосования наблюдатели зафиксировали одну и ту же картину. В каждом округе к утру осталось по одной участковой комиссии, которые, в отличие от остальных, тянули с подсчетом голосов и никак не хотели подводить итоги. Одна из таких комиссий – №1386, рассказывает кандидат Ульяна Тимофеева. «На этом участке в ночь после выборов бюллетени посчитали, цифры у комиссии и у наблюдателей сошлись. Но председатель участкового избиркома фиксировать эти результаты не стала. Она несколько часов бегала, говорила с кем-то по телефону, потом в сопровождении полицейского вынесла пакеты с бюллетенями с участка и пропала. Оппозиционный кандидат Олег Соловьев предложил членам комиссии, раз уж председатель исчезла, записать результаты подсчета на бумаге и подписаться под ними. После этого все члены избиркома схватили свои вещи и сбежали», – описывает Тимофеева подсчет голосов.
Точно так же поступили и две другие комиссии в соседних избирательных округах «Новоизмайловского» (№1375, 1393), в отношении которых в суд поступили иски – сбежали с бюллетенями, не составив итогового протокола, а затем ввели в систему ГАС «Выборы» цифры, которые не имели ничего общего с результатами подсчета на участке, утверждают оппозиционные кандидаты. Они полагают, что координаторы кампании в «Новоизмайловском» специально ждали результатов на большинстве участков, чтобы понять, кто из кандидатов проходит, а затем дали последним комиссиям команду бежать – чтобы сфальсифицировать их данные и тем самым изменить расклад во всем округе.
Эта технология – не уникальна. Ее, по всей видимости, применили и в муниципалитете «Коломна» Адмиралтейского района. «Фонтанка» рассказывала о том, как председатель участка №11 Елена Архипова, прежде чем под утро скрыться с бюллетенями, жаловалась по телефону представителю районного избиркома, что не может больше тянуть время. «Я просто не знаю, как еще делать вид, что мы работаем. Ну, хотите, я скандальчик закачу, ну минут 20 мы тут покричим, поорем, ну людей-то сколько можно морозить. У нас школа скоро откроется, у нас пионеры придут, а мы тут еще, извините меня, книжки не упаковали», – такая речь председателя комиссии оказалась записана на аудио. С требованием отменить итоги голосования на участках «Коломны» суды зарегистрировали три иска – они касаются комиссий №1, 5 и 11.
Кандидаты штаба Алексея Навального оспаривают итоги голосования на четырех участках в «Екатерингофском» (№ 53, 57, 59, 60). Участковая комиссия №60, например, прервала подсчет голосов почти на день, хотя по закону процесс должен быть непрерывным. Руководитель петербургского штаба Александр Шуршев (он баллотировался в депутаты этого муниципалитета) в иске указывает, что бюллетени во время перерыва исчезли из комиссии, а когда мешки привезли обратно, пломбы на них кандидатам проверить не дали. Довод истца о том, что бюллетени на участке № 60 подменили, подтверждает статистика: итоги голосования там значительно отличаются от цифр на соседних участках. Кандидаты от «Единой России» получили там по 55 – 65%, а по соседству – значимо ниже, на десятки процентов.
Фрунзенский районный суд пока зарегистрировал иски с требованием отменить итоги голосования на участках в двух муниципалитетах: «Купчино» и №75. В «Купчино» председатели комиссий убегали с бюллетенями, а в муниципалитете №75 кандидатам приходилось пускаться в погоню за ящиками для голосования на дому («Фонтанка» подробно писала об этом). По словам лидера петербургского отделения Партии роста Павла Швеца, кандидаты также подали иски к участковым комиссиям «Георгиевского» и «Волковского».
Примеров значимого успешного обжалования итогов голосования в петербургской истории выборов ее участники назвать не могут.
«Кандидатам кажется, что если они видели нарушения своими глазами, то и суд должен встать на их сторону. Но доказать, что нарушения не просто имели место, а были настолько грубыми, что установить реальное волеизъявление невозможно, крайне трудно. В 2014 году – на прошлых муниципальных выборах – был долгий и подробный судебный процесс по одному из участков в муниципалитете «Гражданка». Там председатель комиссии просто взял урну и скрылся с ней. Свидетельские показания расходились: кандидаты и наблюдатели говорили о похищении бюллетеней, а члены комиссии уверяли, что просто переставили урну с места на место. Судья запросил видеозаписи с участка – наблюдение тогда организовала «АТС Смольного». И эта организация просто отказалась предоставить видео. И суд отказал истцам», – говорит член петербургской избирательной комиссии от «Яблока» Ольга Покровская.
Если истцам и удастся доказать, что голосование прошло с нарушениями, суд может принять решение о пересчете бюллетеней.
«Но, как показывает практика, пересчет бесполезен: мешки с бюллетенями хранятся в муниципальных избиркомах, и есть большие сомнения в том, что они доживут до гипотетического решения суда в том же виде, в котором избиратели их опустили в урны. А если доживут, вариантов масса – потоп, пожар или похищение», – говорит член петербургского избиркома от Партии роста Алексей Березин.
«Пересчитывать, разумеется, никакого смысла нет: за время судебных разбирательств бюллетени могут быть скомпрометированы», – согласна с ним Покровская.
Доказать суду, что данные подсчета голосов на участке расходятся с данными в системе ГАС «Выборы», можно только в одном случае – если на руках есть правильно заверенная копия итогового протокола, а такое бывает редко, говорит Березин. Что уж говорить о тех комиссиях, которые не показывали никому протокол или не составляли его вовсе. Факт побега комиссии тоже, по его словам, непросто доказать: нужно, чтобы на видеозаписи с участка этот момент был четко зафиксирован.
Тот факт, что муниципальные выборы в Петербурге прошли с «большим количеством нарушений», и «адекватной оценки» пока удостоились не все из них, признают и в Центральной избирательной комиссии. В ближайшие две недели ЦИК проведет специальное заседание, посвященное петербургской муниципальной кампании. Однако формально федеральный избирком не обладает полномочиями для того, чтобы хоть как-то повлиять на уже определенные результаты выборов в органы местного самоуправления. Хотя в реальности муниципальная власть, в том числе избирательные комиссии, зависима от власти государственной (точнее, от ее конкретных представителей), закон этого не признает. Так что публичное порицание со стороны Центризбиркома проигравшим кандидатам не поможет никак, и доказывать факт нарушений в судах – их единственный путь.
Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»