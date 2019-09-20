Glorax Development одержала победу в премии PROESTATE&TOBY AWARDS

Glorax Development

Вчера в Москве были объявлены победители профессиональной премии PROESTATE&TOBY AWARDS 2019, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли на международном уровне.

Glorax Development получила гран-при премии – эксперты признали компанию лидером рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга. Награда подтверждает лидирующие позиции Glorax Development в отрасли и говорит о высоком качестве реализуемых проектов.

Сейчас портфель проектов Glorax Development насчитывает более 2,5 млн кв. м, в активной стадии строительства находится 600 000 кв. м. По итогам 2018 года компания была включена в пятерку крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга, а в 2019 году вошла в тройку девелоперов по объему ввода жилья в Северной столице.

Профессиональная премия PROESTATE&TOBY Awards 2019 проводится Оргкомитетом международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE и Американской Ассоциацией Домовладельцев и Управляющих Зданиями (BOMA International), при поддержке НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и Ассоциации инвесторов Москвы. В этом году в состав жюри входили руководители строительных, управляющих и консалтинговых компаний, представители журналистского сообщества, ведущие аналитики рынка.

Справка о компании Glorax Development