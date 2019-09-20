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23.09.2019 08:02
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«В интересах воинствующих безбожников». Как православные грозили Смольному в случае сноса церковного самостроя

Пока Госстройнадзор требует демонтировать храм-самострой в Озерках, у земли под ним на днях может появиться новый собственник со своими, отличными от церковных, планами. Прихожане готовы поставить знак «равно» между грядущим сносом и "экстремистской" уголовной статьей.

«В интересах воинствующих безбожников». Как православные грозили Смольному в случае сноса церковного самостроя

Скриншот/hramnaberegu.ru

История с православной церковью в Озерках – редкий случай, когда иск о понуждении снести церковный самострой может закончиться демонтажом, а не легализацией и передачей в собственность прихода. На сносе настаивает Госстройнадзор. А в октябре за долги застройщика-банкрота с торгов продадут землю, на которой стоит церковь. Прихожане видят в происходящем «интересы воинствующих безбожников» и даже предупредили, что снос расценят как оскорбление чувств верующих и разжигание религиозной вражды. 

Первого октября в Арбитражном суде Петербурга рассмотрят иск Госстройнадзора, который требует демонтировать храм во имя Святителя Николая Чудотворца и здание воскресной школы, расположенные на берегу Большого Нижнего Суздальского озера. Оба объекта возводились без разрешительной документации и являются самостроями.

Применить распространенную схему легализации церковного самостроя в данном случае не получится. Приходы возводили церкви на городской земле без разрешительной документации, затем Смольный признавал право собственности на постройки за собой и дарит их РПЦ. За примерами далеко ходить не надо: церковь при Елизаветинской больнице, часовня святителя Луки Крымского на улице Сикейроса и храм святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке. Заинтересованных в сохранении храма, построенного пять лет назад в Озерках, подвел факт: участок находится в частной собственности, – более того, владелец уже год как банкрот.

Возведением одноэтажного храма и расположенного в 20 метрах ЖК «Новая Скандинавия» занималась «Группа Прайм», которая породила немало обманутых дольщиков. Настоятель прихода Александр Гинкель рассказал «Фонтанке», что застройщик намеревался со соседству с деревянным возвести и большой каменный храм, а уже тогда оформить документацию на весь комплекс. Приход успел заключить только срочный договор безвозмездного пользования с «Праймом».

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«Застройщик, получается, не только дольщиков обманул, но и епархию. Построил храм, но передать его — не передал, и никак не оформил», – посетовал настоятель. Здание воскресной школы построили позднее и, по словам священнослужителя, на средства жителей. Но — тоже незаконно.

Сам Гинкель, который возглавляет приход в течение трех лет – с момента учреждения, признался, что не является экспертом в области градостроения и утверждает, что узнал об отсутствии разрешительной документации только в 2019 году. Хотя еще годом ранее при строительстве воскресной школы должны были возникнуть аналогичные проблемы. 

В июне 2018 года владелец земли, на которой стоит храм, АО «Группа Прайм», было признано банкротом, а его имущество выставлено на торги. В том числе, новый собственник может появиться и у протяженного участка на берегу Нижнего Большого Суздальского озера (615 метров в длину и порядка 60 метров — в ширину), в границах которого стоит и храмовый самострой. Торги назначены на 3 октября, начальная стоимость — 4 млн рублей.

Православные от идеи самостоятельно выкупить участок отказались. «Для нас это нереально. Приход молодой и маленький. Даже дело не в этом, а в людях, которые глаз положили и хотят на этом участке строительство развернуть. Нам тягаться нет смысла. Даже если бы мы эти 4 миллиона нашли, нас точно перебьют», – уверен священнослужитель.

На вопрос о потенциальных интересантах настоятель резюмировал, что догадаться нетрудно: «Это те люди, которые писали жалобы, и на их основании появился судебный иск». В числе жалобщиков Гинкель назвал бизнесмена Петра Кулешова, который вступил в арбитражное дело о сносе в качестве третьего лица. Сам предприниматель от комментариев "Фонтанке" воздержался. Но недовольные соседством с храмом действительно нашлись. «Некоторые жители микрорайона», как утверждается на сайте прихода, угрожали «надеть колокол на голову попу», если не прекратит «звонить в рынду». 

В Озерках располагается целая плеяда образчиков как индивидуальной, так и многоквартирной «элитки». Предназначенная на продажу земля с видом на воду пользуется спросом. Общая площадь участка 3,1 га, правда, он почти полностью попадает в водоохранную зону. Однако, несмотря на ограничение, прекрасно подходит для строительства. Вид разрешенного использования — для размещения жилых домов, по Генплану зона соответствует среднеэтажной жилой застройке. Сегодня 15 соток этого участка занимает храмовый комплекс.

Из размещенной на сайте прихода храма информации можно сделать вывод, что казенные формулировки верующих не устроили. Как отмечается, «называть действующие религиозные здания «своими именами» организаторы торгов отказались, прибегнув к стандартной обтекаемой формулировке («объекты самовольного строительства»), под которую подходит любой самострой — будь то сарай, овощной киоск или строительный вагончик». Увы, закон о самовольных постройках не делает различий между зданиями по принципу наличия или отсутствия креста.

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Конкурсный управляющий АО «Группа Прайм» Роман Богун в разговоре с «Фонтанкой» высказал мнение, что с реализацией участка проблем не возникнет: «Интерес к участку очень большой, каждый день кто-то из потенциальных участников вопросы задает, запрашивает документы». 

Кроме того, он также прокомментировал разницу между кадастровой стоимостью земли (более 216 млн рублей) и начальной ценой торгов. «Участок находится в залоге у Сбербанка. Оценщик определил цену в 4 миллиона. Соответственно, банк как залоговый кредитор устанавливает свою начальную продажную цену, и такой он ее и установил», – говорит Богун.

Досталось от верующих не только чиновникам, но и банку, который прихожане обвинили в отказе «решать судьбу земельного участка». Банк не имеет возможности просто забрать участок за долги, поскольку это не предусмотрено законом о банкротстве, объяснил Богун. Право оставить участок за собой кредитор получит, только если повторные торги будут признаны несостоявшимися.

Смольный на просьбы о помощи от представителей паствы отреагировал в рамках закона — принятие решения о демонтаже находится в компетенции суда. «Мы направляли два письма губернатору, и в аппарат президента, и в прокуратуру. Но от губернатора отписка пришла. На оба письма одинаковый ответ. Приблизительно то же самое и от всех остальных. Поэтому сейчас нам остается помолиться», – резюмировал настоятель. 

К слову, первое письмо, отправленное в июле на имя тогда еще врио губернатора Александра Беглова, содержало смиренные просьбы обратить внимание на храм и «поспособствовать сохранению молодого, но уже для многих людей ставшего родным храма и воскресной школы, в которой наши дети учатся любить Бога и своих ближних». Спустя несколько дней на расширенном собрании прихожан составили новое письмо. Адресат остался прежним, тон поменялся кардинально. Авторы (а если верить сайту прихода, письмо подписали 107 человек) выразили разочарование, что инициатором сноса выступил Смольный в лице Госстройнадзора. И констатировали: «Эти действия создают ненужную социальную напряженность и свидетельствуют о том, что власть Санкт-Петербурга выражает интересы воинствующего безбожия». Более того, подписанты предупредили, что для них самострой является святыней, и «его снос станет оскорблением чувств верующих и будет интерпретироваться как разжигание религиозной вражды». В Смольный письмо доставили  25 июля. 

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

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