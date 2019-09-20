Каждый восьмой турист из России увозит из поездки душистый «сувенир» из отеля. Гостиницы переходят на «прибитую к стене» обстановку

Две трети российских туристов забирают из отеля шампуни и гели для душа. Такие цифры приводит 19 сентября проводившая опрос Ассоциации туроператоров.

«Да, если нравятся, забираю», – так ответили 65% участников опроса на сайте ассоциации на вопрос «Забираете ли вы из отеля маленькие бутылочки шампуня (геля для душа, кондиционера и пр.), если они вам понравились?».

Еще 12% опрошенных признали, что, если и забирают шампуни и гели для душа, то «редко».

Вместе с этими голосами доля тех, кто когда-либо забирал гигиенические и косметические принадлежности из номеров отеля, вырастет до 77% (свыше 3/4 опрошенных).

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И лишь 22% участников ответили вопросом «А зачем их забирать?».

АТОР проводил опрос помимо сайта еще в «Яндекс.Дзен», в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

При этом в ассоциации напоминают, что по неписаным правилам забирать маленькие бутылочки шампуня, геля, жидкого мыла и кондиционера гостям можно, однако многие отели начали бороться с этим.

Так, в отелях, принадлежащих Marriott (включает десятки брендов и 7 тысяч отелей), к 2020 году маленькие бутылочки из ванн уберут. Средства гигиены будут разливать в большие многоразовые бутылки из перерабатываемого пластика с дозатором (туда будут доливать нужную жидкость по мере исчерпания).