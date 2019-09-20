«Зенит» показал, как Кокорин проходит медосмотр. Он начнет тренировки в ближайшее время
Футбольный клуб «Зенит» рассказал, что освободившийся по УДО нападающий Александр Кокорин в скором времени приступит к тренировкам. Об этом сообщается 20 сентября на официальном сайте петербургской команды.
19 сентября Александр Кокорин прошел медосмотр в ММЦ «СОГАЗ». В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе. Alexander Kokorin undergoes medical at SOGAZ Medical Centre. In the very near future, Alexander will begin training on an individual program.
«Александр Кокорин прошел медосмотр в ММЦ «СОГАЗ». В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе», – говорится в сообщении.
Футболист уже прошел необходимые тесты у спортивного врача, а также проверку у невролога, кардиолога и травматолога. Позади у него ЭКГ и УЗИ. В клубе отметили, что «в ближайшее время» он приступит к тренировкам.
Справка:
Кокорин освободился по УДО во вторник, 17 сентября. За день до этого «Зенит» подписал с ним новый контракт до конца сезона 2019/20, по которому футболист получит 1,9 млн евро за вычетом налогов. По предыдущему соглашению годовой оклад Кокорина составлял 4 млн евро.