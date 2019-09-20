«Зенит» показал, как Кокорин проходит медосмотр. Он начнет тренировки в ближайшее время

Футбольный клуб «Зенит» рассказал, что освободившийся по УДО нападающий Александр Кокорин в скором времени приступит к тренировкам. Об этом сообщается 20 сентября на официальном сайте петербургской команды.

«Александр Кокорин прошел медосмотр в ММЦ «СОГАЗ». В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе», – говорится в сообщении.

Футболист уже прошел необходимые тесты у спортивного врача, а также проверку у невролога, кардиолога и травматолога. Позади у него ЭКГ и УЗИ. В клубе отметили, что «в ближайшее время» он приступит к тренировкам.