Электронный ПТС жмет на тормоз. Полная отмена бумажных носителей грозит массовыми задержками выдачи машин

С 1 ноября Россия должна полностью перейти на электронные паспорта транспортных средств. Участники рынка жалуются на сбои в системе и просят об отсрочке.

Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

О том, что россияне могут столкнуться с проблемами при покупке машин из-за отмены бумажных ПТС, «Фонтанке» сообщили несколько участников рынка. По их словам, сейчас оформление цифровых документов идет в тестовом режиме и уже показало узкие места системы «Электронный паспорт», разработанной одноименной дочкой «Ростеха». Производители из других стран ЕАЭС — Белоруссии и Казахстана – и вовсе не готовы к игре по новым правилам.

Процесс перехода на электронные паспорта автомобилей стартовал еще в 2014 году, когда Россия, Белоруссия и Казахстан заключили соответствующее соглашение. В 2016 году началось тестирование системы. Полный отказ от бумажных носителей был запланирован на июль 2018 года, но несколько раз откладывался из-за сложностей с согласованием процедур внутри ЕАЭС.

В марте 2019 года Минпромторг анонсировал новую дату — 1 ноября. С этого момента производители перестанут выдавать бумажные паспорта, а все данные об автомобилях будут храниться в электронной базе данных. Бумажные ПТС на уже выпущенные машины продолжат действовать, но по желанию автовладельца их тоже можно будет перевести в цифровой вид, обратившись к операторам техосмотра. ЭПТС на авто, ввозимые из-за рубежа в частном порядке, будет выдавать испытательная лаборатория при таможенном оформлении.

Электронный паспорт будет содержать информацию о собственнике, техническом осмотре, техническом обслуживании и ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях (включая сведения о ДТП), а также другую информацию, вносимую собственником. По расчету Минпромторга, использование цифрового носителя позволило бы бюджету сэкономить 1 млрд рублей в год – за счет отказа от затрат на покупку бланков ПТС, их транспортировку и хранение, утилизацию испорченных бланков, приобретение и содержание оргтехники.

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Более полная и детальная информация о транспортном средстве (ЭПТС может содержать от 90 до 150 полей, тогда как в бумажном варианте — только 21) делает более прозрачными сделки купли-продажи на вторичном рынке. Благодаря этому снижаются риски получить авто с перебитыми номерами, находящееся в угоне, со «скрученным» километражем, «скрытыми» собственниками и так далее.

Оператором системы стало АО «Электронный паспорт». Через АО «Ростехлогистика» 51% акций предприятия владеет ГК «Ростех», а 49% – ООО «ТХЛ», которое на 100% принадлежит Елене Худяковой, бизнес-партнеру Людмилы Рукавишниковой, тещи главы Ростеха Сергея Чемезова.

По данным сайта «Электронного паспорта», на данный момент в России оформлено 5579 электронных ПТС. «Каждый день добавляется по сотне новых», – сообщил «Фонтанке» директор оператора Илья Минкин. Для сравнения, всего с конвейеров отечественных автозаводов в 2018 году сошло 1,6 млн легковых автомобилей.

Но, по словам производителей, которые с конца лета приступили к тестированию системы, пока у них много вопросов к ее работе. Как рассказал директор по внешним связям петербургского завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Виктор Васильев, компания столкнулась с техническими проблемами при оформлении ЭПТС.

«Предполагалось, что процесс будет максимально автоматизирован: нажатием одной кнопки можно зарегистрировать до 300 паспортов», – говорит топ-менеджер. Но по факту из-за сбоев автоматическая выгрузка проходит не всегда и данные приходится вбивать вручную. В итоге оформление цифрового документа стало даже более трудоемким процессом, чем бумажного: сам паспорт содержит больше данных, при этом на обработку запроса к системе может уходить 7-10 минут. Общее время выпуска ЭПТС растягивается на 20 минут. С аналогичными сложностями неизбежно столкнутся и другие звенья цепи поставок — дистрибуторы и дилеры.

Всего Hyundai рассчитывает до 1 ноября выпустить от 1 до 1,5 тысяч машин с электронными ПТС. С 1 ноября ей придется оформлять по 1000 документов в день. Если вопрос с автоматической выгрузкой не будет решен, есть риск, что при оформлении паспортов будут возникать сбои и покупатели могут столкнуться с задержкой при получении приобретенных машин. По словам Васильева, при Минпромторге создана рабочая группа, которая обсуждает возникшие проблемы. Пока есть надежда, что оператор устранит неполадки до 1 ноября.

Снижения стоимости машин из-за перехода на электронные ПТС ждать не стоит. Те расходы, которые раньше участники рынка несли на почтовую пересылку бумажных документов, теперь будут идти на электронное оформление.

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В «АвтоВаз» сообщили, что пока выпускают электронные ПТС в пилотном режиме для одной модели – LADA XRAY Cross. Вопрос о сложностях с оформлением концерн посоветовал переадресовать оператору. «Задача тестового периода – отработка технологии и процессов», – подытожили в «АвтоВазе».

Еще один автопроизводитель из страны-участника Таможенного союза оценивает ситуацию более критически. «Программное обеспечение работает с постоянными сбоями. Если выдача бумажных ПТС с 1 ноября прекратится, продажи остановятся и рынок обвалится», – говорит он.

На прошлой неделе на встрече в Минпромторге представители Белоруссии и Казахстана попросили отсрочить окончательный переход на ЭПТС как минимум на год. Чиновники вошли в положение. «Решение о том, что бумажные ПТС можно будет использовать наравне с электронными в течение следующего года, может быть опубликовано в начале октября», – говорит собеседник «Фонтанки». Но по словам российского производителя, участвовавшего в заседании, отсрочку предполагаются дать только другим участникам ЕАЭС. Для российских компаний использование цифрового носителя все-таки будет обязательным.

В Минпромторге на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. В АО «Электронный паспорт» подтвердили возможность «послаблений и смягчений, чтобы не создавать проблем». «Проводится анализ, через 2-3 недели будет решение», – пояснил Илья Минкин.

Опасения участников рынка о возникновении очередей и дефицита глава оператора не разделяет. «Бывает что-то новое делаем, и только хуже становится», – рассуждает Илья Минкин. Но в случае с ЭПТС не такой случай.

Наличие технических сложностей Илья Минкин отрицать не стал, но отметил, что часто проблема лежит на стороне самого пользователя. «Цифровизация — это всегда двусторонний процесс. Все дорабатывают свои информационные системы или бизнес-процессы. Некоторые компании сразу сказали, что им достаточно продуктов, которые предоставляет «Электронный паспорт». Но некоторые хотят, чтобы автомобиль сходил с конвейера, а паспорт оформлялся автоматически», – прокомментировал топ-менеджер.

Но самое сложное не оформлять паспорта, а применять, подчеркивает Илья Минкин. «Завод оформил, а пользуются собственники, дилеры, дистрибуторы, банки, лизинговые компании, госавтоинпекции налоговые и таможенные органы. Сейчас анализируется, как не создать коллапс в этой части», – пояснил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»