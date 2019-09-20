Петербург и Москва вошли в топ-80 финансовых центров мира. Лучший результат из соседей показал Нур-Султан

В список крупнейших мировых финансовых центров вошли сразу два представителя России: Москва усилила позиции, а Петербург на грани выпадания из топ-80.



Санкт-Петербург за год потерял шесть строчек, опустившись до 79-го места исследования аналитической компании Z/Yen Group и китайского института CDI. Об этом 20 сентября сообщается на сайте рейтинга.



Соседями Петербурга стали Буэнос-Айрес и Будапешт. Москва, в свою очередь, поднялась сразу на 17 позиций до 71 места, расположившись между Мумбаем и Глазго.



Среди соседей РФ лучший результат у Нур-Султана, который в рейтинге фигурирует под старым названием Астана на 51 месте. Казахстанская столица опередила даже Осло (60 место), Варшаву (64) и Хельсинки (68).



Первый строчку как и годом ранее занял Нью-Йорк. Второе место за Лондоном, а замыкает тройку Гонконг. Далее идет азиатский десант: Сингапур, Шанхай, Токио и Пекин. Затем расположился Дубай, за ним еще один азиатский представитель Шэньчжэнь, а замыкает десятку Сидней.



Напомним, что исследователи оценили 104 города по таким категориям как инфраструктура, бизнес-климат, репутация, человеческий капитал и финансы.