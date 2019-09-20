Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +9
$ 63.85р
70.60р
16:04 20.09.2019
Расширенный поиск

Общество
20.09.2019 15:59
Печать

«Сотни миллионов рублей». Госдума обещает принять закон о крупных штрафах для Facebook и Google за «вмешательства в дела РФ»

Государственная Дума подготовит поправки в законодательство для того, чтобы привлечь иностранные интернет-компании Facebook и Google к ответственности за нарушения, связанные с вмешательством в дела РФ. Об этом 20 сентября заявил журналистам глава парламентской комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства в дела РФ Василий Пискарёв.

«Мы намерены определиться с этими ресурсами, как они далее собираются работать на территории нашей страны, соблюдая или не соблюдая российское законодательство. Но здесь возник один тонкий момент. Оказывается, вся повестка формируется за границей, в Америке. У нас нет полноценного юридически значимого офиса (Facebook и Google в России – прим.ред.), с которым можно вести диалог, поэтому здесь есть необходимость нам проработать инициативу, с тем, чтобы такого рода гиганты несли ответственность по нашему российскому законодательству тогда, когда они нарушают закон», – сказал Пискарёв в заявлении, которое опубликовано на сайте парламентского телевидения. 

Пискарёв не смог привести примеры фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ накануне и во время выборов 8 сентября, но отметил, что его комиссия внимательно их изучает. Депутат обещает представить эти факты позже на международных площадках ПАСЕ, ОБСЕ, ОДКБ и других межпарламентских структур. Что касается конкретики предлагаемых поправок по Facebook и Google, то член фракции «Единая Россия» Василий Пискарёв пояснил, что речь идёт о многомиллионных штрафах.

Реклама

«Надо принимать законы таковые, чтобы за такие явные нарушения закона, откровенные нарушения предусмотреть серьезные меры наказания в виде штрафов. Самое лучшее наказание – это штраф. Мы доказали наличие нарушения. И применять меры реагирования в виде штрафа. Это компании коммерческие, поэтому для коммерческих кампаний штраф — это серьезная мера реагирования. И кстати говоря, это практика мировая. Должны быть штрафы уровня миллионов, десятков миллионов, может быть сотен миллионов рублей за вмешательство».

Накануне выборов 8 сентября Роскомнадзор предупредил иностранные интернет-гиганты о недопустимости политичсекой рекламы 7 и 8 сентября. В день выборов в Общественной палате РФ заявили, что выявили факты иностранного вмешательства  со стороны Google и Facebook. С аналогичным заявлением выступил и Роскомнадзор. На следующий день  в Google опровергли претензии российской стороны. 

13 сентября Google выплатила очередной штраф за отказ вычищать поисковик от запрещённого в РФ контента. После первого штрафа в 500 000 рублей в конце 2018 года, американская компания выплатила 700 000 рублей. 

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Glorax Development
      20.09.2019 15:37

      Glorax Development одержала победу в премии PROESTATE&TOBY AWARDS

      Вчера в Москве были объявлены победители профессиональной премии PROESTATE&TOBY AWARDS 2019, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли на международном уровне.
      Антон Сайганов
      20.09.2019 14:58

      Антон Сайганов открывает объединение «Молодые Инженеры»

      Петербургский предприниматель и основатель компаний «Все Инженеры» и «Септик78», а также участник конкурса «Молодые Миллионеры» открывает всероссийское объединение «Молодые Инженеры». Проект должен объединить молодых предпринимателей из России, которые занимаются бизнесом в сфере инженерного дела.
      pixabay.com
      20.09.2019 14:48

      УК «Профсервис» за 9 месяцев сократила долг перед ГУП ТЭК СПб на 30%

      Управляющая компания «Профсервис», обслуживающая жителей Московского района Санкт-Петербурга, за девять месяцев 2019 года сократила задолженность перед ГУП ТЭК СПб на 30% с 130077000 рублей (на 01.01.2019) до 93062000 (на 01.09.2019).
      Фото: пресс-служба компании «Ситилинк»
      20.09.2019 14:29

      «Ситилинк» открывает новый магазин в Санкт-Петербурге и подводит промежуточные итоги работы

      Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, развивает в Санкт-Петербурге сеть своих магазинов. В ТЦ «Платформа», расположенном по адресу: проспект Науки, дом 19, корпус 3, открылся девятый магазин компании, площадью свыше 600 кв. м.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      20.09.2019 12:14

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи паркинга в ЖК «Панорама парк»

      Компания вывела в продажу машино-места в жилом комплексе «Панорама парк Сосновка», который строится в престижной части Выборгского района. Стоимость — от 700 тысяч рублей.
      «Лидер Групп»
      20.09.2019 10:42

      Плановое удорожание квартир в ЖК «Три кита 3»

      1 октября стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Три кита 3» компании «Лидер Групп». Успейте купить по старой цене!
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      20.09.2019 10:21

      Банк «Санкт-Петербург» присоединился к реализации проекта «Единая карта школьника»

      С сентября 2019 года в Банке «Санкт-Петербург», стал доступен сервис по пополнению «Единой карты школьника» в учебных заведениях Калининского, Красногвардейского и Выборгского районов.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      19.09.2019 18:00

      В «Образцовый квартал 4» заселяются первые жильцы

      Введенный в эксплуатацию летом 2019 года малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 4» встречает новосёлов. В августе застройщик ООО «Терминал-Ресурс» передал дольщикам ключи. Многие из них сразу же приступили к ремонту.
      «Аквилон Инвест»
      19.09.2019 16:32

      «Аквилон Инвест» построит детский сад в ЖК «FoRest Аквилон» в Приморском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» построит детский сад на 215 мест в рамках проекта комфорт-класса «FoRest Аквилон» у Юнтоловского заказника. Согласно инвестиционному договору, подписанному между застройщиком и Комитетом по имущественным отношениям, детский сад будет построен к 2024 году.
      19.09.2019 16:27

      «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием третью полосу аэропорта Шереметьево

      «Алмаз – Антей», вместе с предприятиями российской промышленности, выполнил комплекс работ по оснащению оборудованием построенной «с нуля» новой третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      19.09.2019 15:26

      Два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards

      Сразу два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards: High Performance Building, итоги которой подвели 18 сентября в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE.
      pixabay.com
      19.09.2019 14:54

      30 сентября – круглый стол «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей банков, ритейла и экспертов рынка принять участие в круглом столе: «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»