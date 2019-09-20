«Сотни миллионов рублей». Госдума обещает принять закон о крупных штрафах для Facebook и Google за «вмешательства в дела РФ»

Государственная Дума подготовит поправки в законодательство для того, чтобы привлечь иностранные интернет-компании Facebook и Google к ответственности за нарушения, связанные с вмешательством в дела РФ. Об этом 20 сентября заявил журналистам глава парламентской комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства в дела РФ Василий Пискарёв.

«Мы намерены определиться с этими ресурсами, как они далее собираются работать на территории нашей страны, соблюдая или не соблюдая российское законодательство. Но здесь возник один тонкий момент. Оказывается, вся повестка формируется за границей, в Америке. У нас нет полноценного юридически значимого офиса (Facebook и Google в России – прим.ред.), с которым можно вести диалог, поэтому здесь есть необходимость нам проработать инициативу, с тем, чтобы такого рода гиганты несли ответственность по нашему российскому законодательству тогда, когда они нарушают закон», – сказал Пискарёв в заявлении, которое опубликовано на сайте парламентского телевидения.

Пискарёв не смог привести примеры фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ накануне и во время выборов 8 сентября, но отметил, что его комиссия внимательно их изучает. Депутат обещает представить эти факты позже на международных площадках ПАСЕ, ОБСЕ, ОДКБ и других межпарламентских структур. Что касается конкретики предлагаемых поправок по Facebook и Google, то член фракции «Единая Россия» Василий Пискарёв пояснил, что речь идёт о многомиллионных штрафах.

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«Надо принимать законы таковые, чтобы за такие явные нарушения закона, откровенные нарушения предусмотреть серьезные меры наказания в виде штрафов. Самое лучшее наказание – это штраф. Мы доказали наличие нарушения. И применять меры реагирования в виде штрафа. Это компании коммерческие, поэтому для коммерческих кампаний штраф — это серьезная мера реагирования. И кстати говоря, это практика мировая. Должны быть штрафы уровня миллионов, десятков миллионов, может быть сотен миллионов рублей за вмешательство».

Накануне выборов 8 сентября Роскомнадзор предупредил иностранные интернет-гиганты о недопустимости политичсекой рекламы 7 и 8 сентября. В день выборов в Общественной палате РФ заявили, что выявили факты иностранного вмешательства со стороны Google и Facebook. С аналогичным заявлением выступил и Роскомнадзор. На следующий день в Google опровергли претензии российской стороны.

13 сентября Google выплатила очередной штраф за отказ вычищать поисковик от запрещённого в РФ контента. После первого штрафа в 500 000 рублей в конце 2018 года, американская компания выплатила 700 000 рублей.