Фортуна не помогла. Фирму сына Дмитрия Пескова исключают из реестра юрлиц

Налоговики решили исключить фирму «Фортунаойл Плюс» из реестра юрлиц. Больше года счета компании были заблокированы, и никаких операций по ним не проводилось. Фирма связана с сыном кремлевского чиновника.

Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на «Вестник государственной регистрации» 20 сентября, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Москве исключает ООО «Фортунаойл плюс» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это означает то, что компания больше не сможет вести никакой деятельности.

«Фортунаойл плюс» – молодая компания, созданная в апреле 2018 года старшим сыном пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Николаем Чоулзом. Профилем фирмы была оптовая торговля топливом, но слово «фортуна» в названии не помогло – через четыре месяца после регистрации налоговики заблокировали все счета.

Вероятно, именно из-за отсутствия деятельности ФНС решила закрыть компанию. По закону ведомство имеет на это право, если владелец бизнеса не предоставляет свою отчётность в течение года и не проводит никаких финансовых операций.

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Николай Чоулз — сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова от первой жены. Молодой человек носит фамилию своего отчима, гражданина Великобритании. В этой стране Николай Чоулз жил много лет, в Россию вернулся в 2012 году, работал корреспондентом RT, креативным директором компании Зиявудина Магомедова, продюсировавшей бои смешанного стиля. Летом 2017 года Чоулз стал героем расследования оппозиционера Алексея Навального. Дмитрий Песков тогда заявил, что не намерен ни с кем обсуждать свою семью.