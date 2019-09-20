Антон Сайганов открывает объединение «Молодые Инженеры»

Антон Сайганов

Петербургский предприниматель и основатель компаний «Все Инженеры» и «Септик78», а также участник конкурса «Молодые Миллионеры» открывает всероссийское объединение «Молодые Инженеры». Проект должен объединить молодых предпринимателей из России, которые занимаются бизнесом в сфере инженерного дела.

Основные задачи нового объединения – консультационная поддержка молодых предпринимателей, формулирование экспертного мнения, в том числе в различных национальных объединениях, а также популяризация инженерного дела и российских бизнес-проектов в этой сфере. На текущий момент времени большинство молодых предпринимателей не рассматривает технические направления бизнеса, предпочитая созиданию работу в коммерции. В то же время многие молодые инженеры даже не рассматривают возможность запуска своего бизнеса, так как считают это сложным и даже невозможным. Бороться с двумя этими фактами и собирается объединение «Молодые Инженеры». При этом, как отмечает создатель объединения, никаких ограничений по сферам инженерного дела не ставится, и в организацию будут приниматься предприниматели, работающие в самых разных направлениях: от IT-технологий до строительства. Как утверждают организаторы, прямых коммерческих целей у объединения нет, так, например, в организации не будет членских взносов.

«Идея данного объединения возникла именно во время участия в конкурсе «Молодые Миллионеры, – комментирует основатель «Молодых Инженеров» Антон Сайганов. – Бросалось в глаза очень малое количество проектов в инженерном направлении. Фактически их не было. Было много хороших ярких молодых предпринимателей, но никто из них не занимался технологиями, производством – ничего подобного. У нас это очень не популярно, несмотря на потрясающие вековые традиции инженерного дела. Я же считаю, что именно такой малый и средний бизнес нужнее всего для нашей страны. Я накопил большой опыт в этой сфере и хочу делиться им с теми, кто только начинает свой путь. И, конечно, я хочу, чтобы и другие предприниматели, которые уже накопили подобный опыт, присоединялись к проекту».

О предпринимателе:

Антон Сайганов – предприниматель, инженер, общественный деятель из Санкт-Петербурга, основатель ряда инженерных компаний, в том числе «Все Инженеры» и «Септик78». Автор ряда законодательных инициатив, а также участник конкурса «Молодые Миллионеры». В 2019 году Антон Сайганов объявил о создании всероссийского объединения «Молодые Инженеры», которое должно объединить молодых предпринимателей из России, занимающихся бизнесом в сфере инженерного дела.