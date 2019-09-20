Две поездки по цене одной. В Петербурге может появиться новый проездной

Петербургское ГУ «Организатор перевозок» разработало вариант проездного, который позволит совершить две поездки по цене одной. Об этом на совещании 20 сентября в Красногвардейском районе рассказал замдиректора предприятия Дмитрий Процкий.

Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято – здесь решающее слово за городскими властями. Однако если Смольный решится на этот шаг, то можно будет по одному проездному совершить сначала одну поездку, после чего пересесть в другой вид транспорта или на другой маршрут и прокатиться еще раз. В качестве примера цены Процкий назвал цифру в 40 рублей.

Один из возможных сроков появления нового проездного – лето 2020 года. С 15 июля начнет действовать транспортная реформа, согласно которой из города исчезнут все маршруты с буквой «К». Часть из них переродится в новые направления, другую же должны заменить усиления на существующих социальных маршрутах. Новый проездной поможет горожанам безболезненно пережить увеличившееся количество пересадок.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в 2020 году могут увеличиться цены за проезд. Представители комитета по транспорту рассказали, что, формируя бюджет ведомства на 2020 год, закладывали в него увеличение цены за проезд на 2 рубля для каждого вида транспорта. Однако окончательную стоимость поездки утверждает комитет по тарифам, который своего слова еще не сказал.