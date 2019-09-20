В Фонтанном доме на благотворительном вечере Татьяна Друбич расскажет о «встрече на всю оставшуюся жизнь»

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме состоится благотворительный вечер с участием актрисы Татьяны Друбич, которая расскажет о том, как одна встреча изменила её жизнь.

Вечер организован совместно музеем и Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера», где актриса является сопредседателем попечительского совета. Фонд уже 12 лет помогает неизлечимо больным детям и взрослым по всей стране. В Санкт-Петербурге поддерживает хоспис №4 для взрослых, а также семьи, которые живут дома с неизлечимо больными детьми.

История благотворительности для Татьяны Друбич началась 10 лет назад со знакомства с онкологом, главным врачом Первого Московского хосписа Верой Миллионщиковой. Это знакомство стало встречей на всю оставшуюся жизнь, которая перевернула представление актрисы о том, какую роль играет участие каждого из нас в благотворительной помощи.

На вечере в Фонтанном доме разговор пойдёт об истории хосписного движения в России, зародившемся именно в Петербурге, и о пути, который приводит самых разных людей в благотворительность.

Вечер состоится 26 сентября в 18.30. Все средства от продажи билетов пойдут на помощь хоспису №4 в Санкт-Петербурге.