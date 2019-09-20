УК «Профсервис» за 9 месяцев сократила долг перед ГУП ТЭК СПб на 30%

pixabay.com

Управляющая компания «Профсервис», обслуживающая жителей Московского района Санкт-Петербурга, за девять месяцев 2019 года сократила задолженность перед ГУП ТЭК СПб на 30%: с 130 077 000 рублей (на 01.01.2019) до 93 062 000 (на 01.09.2019).

Сокращение задолженности произошло благодаря целенаправленной работе с неплатежами жителей, а также благодаря другим действиям менеджмента компании. Как отмечает руководство Профсервис, компания чуть больше года назад была куплена новым собственником, холдингом ПАО «ГИТ», уже с долгами. С момента покупки новый собственник занимался реструктуризацией бизнеса с целью нормализации ситуации и полного погашения задолженности в компании и вот сейчас результаты этой работы стали очевидны.

В этом году компания одна из первых в Санкт-Петербурге перешла на прямые договоры с ГУП ТЭК, что стало также важным фактором сокращения задолженности.

Еще раньше (первой в Санкт-Петербурге) компания «Профсервис» перешла на прямые договоры с другим поставщиком тепла ТГК-1, в результате чего за год удалось полностью убрать задолженность перед этой компанией и выйти на опережающие темпы оплаты. Представители «Профсервис» выразили уверенность, что за год работы удастся полностью изменить ситуацию с задолженностью, особенно, если ГУП ТЭК СПб будет также плодотворно настроен на сотрудничество, как ТГК-1.

«Проделана колоссальная работа, благодаря которой, компания развивается, используя в своей деятельности инновационные подходы, – говорит Борис Денисов генеральный директор «Профсервис», – всего за год нам удалось изменить ситуацию с неоплатной жителями платежей, а также существенно повысить качество обслуживания жителей Московского района Санкт-Петербурга», – подытожил он.

О компании:

ООО УК «Профсервис» – одна из крупнейших частных управляющих компаний в Московском районе Санкт-Петербурга. С 2018 года ООО УК "Профсервис" входит в состав крупнейшего Российского частного холдинга в сфере ЖКХ – ПАО "Городские Инновационные Технологии". Компания оказывает полный спектр услуг по обслуживанию жилого фонда и является одной из образцовых в районе.