С момента введения санкций автомобили в России подорожали на 76%

За последние пять лет, начиная с 2014 года, когда против России были введены первые международные санкции в связи с конфликтом на юго-востоке Украины и «аннексией» Крыма, стоимость новых легковых автомобилей в стране выросла на 76%, пишет 20 сентября NEWSru.com.

Динамику цен с сентября 2014-го по сентябрь 2019 года проанализировали эксперты агентства «Автостат». Как сообщается на сайте агентства 20 сентября, по мнению аналитиков, рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам. При этом цены, скорее всего, продолжат расти, но уже за счёт других факторов, в первую очередь – инфляции.

Наиболее активным рост был в конце 2014-го – начале 2015-го, когда сильно падал рубль, затем в первой половине 2016-го и 2017-го. В начале 2019-го производители компенсировали повышение ставки НДС до 20%, после чего рост шёл уже постепенно, без скачков.

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