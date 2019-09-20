«Ситилинк» открывает новый магазин в Санкт-Петербурге и подводит промежуточные итоги работы

Фото: пресс-служба компании «Ситилинк»

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, развивает в Санкт-Петербурге сеть своих магазинов. В ТЦ «Платформа», расположенном по адресу: проспект Науки, дом 19, корпус 3, открылся девятый магазин компании, площадью свыше 600 кв. м.

В планах ритейлера расширение географии присутствия в регионе и открытие новой торговой точки в Петрозаводске.

Магазин-склад формата «миди» вместил более 7000 наименований техники и электроники, торговый зал оборудован модернизированными терминалами самообслуживания с возможностями голосового поиска товаров и доступом к личному кабинету покупателя с устройства. Безопасность входа обеспечивают двухфакторный и бесконтактный (с помощью QR-кода) способы аутентификации.

Компания отмечает, что по итогам 1 полугодия Санкт-Петербург стал лидером по росту оборота в канале продаж «Терминалы в торговой точке», опередив по динамике Москву и другие города. Показатели по сравнению с аналогичным периодом увеличились на 68% и достигли доли в 7% от всех продаж в городе.

«Доля заказов с терминалов в нашей сети держится в среднем по стране на уровне около 10%. Для крупного населенного пункта с большим числом продвинутых пользователей, применяющих в повседневной жизни различную технику для совершения интернет-покупок, показатель в 7% достаточно высок. Мы связываем интерес к заказам с терминалов с их недавней модернизацией, запуском технологии speech-to-text, упрощающей поиск и выбор товаров, и подключением личного кабинета. Мы стремимся быть удобными для всех клиентов и продолжим развитие технологичных офлайн-точек в регионе», – комментирует Михаил Рубашкин, управляющий директор северо-западного дивизиона, «Ситилинк».

По итогам первого полугодия 2019, общий оборот компании в СЗФО вырос на 25%, в Санкт-Петербурге – на 24%. Сегмент b2c увеличился на 21,7%, b2b – на 26,2%. Трафик на сайт как в регионе, так и в городе вырос – почти на 40%, мобильный еще значительнее – почти на 60%.

Наиболее высоким спросом у петербуржцев пользовались такие категории, как бытовая и компьютерная техника, а из товаров – стиральные машины (+46%), пылесосы (+33%), моноблоки (+50%), лазерные МФУ (+27%). Корпоративные клиенты отдавали предпочтение мобильным телефонам (+57%) и SSD-дискам (+ 63%).

Федеральный дискаунтер «Ситилинк» специализируется на онлайн и офлайн-продажах широкого ассортимента компьютерной, цифровой, бытовой, автомобильной, садовой техники и других категорий товаров.