Положительный сотрудник НИИ оштрафован на 200 тысяч: был пьян там, где нельзя

Житель Василеостровского района Санкт-Петербурга, работающий в одном из городских научно-исследовательских институтов, – упорный автомобилист. Однако следующие полгода он должен провести в качестве пешехода или, как максимум, пассажира.

Прокуратура Василеостровского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, и суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), сообщает 20 сентября объединённая пресс-служба судов.

Мужчина ехал на «Фольксвагене Поло» по улице Кораблестроителей, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Тут выяснилось, что он пьян. Более того, он сел за руль в нетрезвом виде, «будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Свою вину подсудимый признал, ранее судимостей не имел. В НИИ, где он работает, ему дали положительную характеристику. Учитывая эти факты, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу ещё не вступил.