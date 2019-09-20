СМИ: Московский Патриархат РПЦ против преследования священников, подписавших письмо в защиту фигурантов «московского дела»

Руководство Русской Православной Церкви Московского Патриархата выступает против любого преследования священнослужителей, которые подписали открытое коллективное письмо в поддержку фигурантов «московского дела». Об этом «Новой газете» в пятницу, 20 сентября, сообщил анонимный высокопоставленный источник Московской патриархии.

«Мы не можем согласиться с определенной наивностью этого текста, однако административные выводы делать категорически не рекомендуем никому», — заметил собеседник издания.

Представитель РПЦ МП уточнил, что давление на подписантов недопустимо. По данным «Новой», на ряд подписантов в регионах России уже оказывается давление со стороны местных светских и церковных властей.

Письмо священников https://www.fontanka.ru/2019/09/18/035/ появилось в минувший вторник, на следующий день после оглашения приговора фигуранту «московского дела» Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии по статье «насилие в отношении представителя власти». На следующий день пресс-служба РПЦ МП сообщила, что церковь готова оказать «правовую помощь» фигурантам дела после его изучения.

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По данным на 14:00 20 сентября, письмо священников РПЦ подписали 157 представителей церкви. Продолжается сбор подписей и под аналогичными коллективными обращениями врачей, учителей, писателей, художников, IT-специалистов и мультипликаторов.

На этом фоне Мосгорсуд в пятницу поддержал внезапное ходатайство Генпрокуратуры о переводе Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде на время рассмотрения апелляции на приговор.