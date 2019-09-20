СМИ: Московский Патриархат РПЦ против преследования священников, подписавших письмо в защиту фигурантов «московского дела»
Руководство Русской Православной Церкви Московского Патриархата выступает против любого преследования священнослужителей, которые подписали открытое коллективное письмо в поддержку фигурантов «московского дела». Об этом «Новой газете» в пятницу, 20 сентября, сообщил анонимный высокопоставленный источник Московской патриархии.
«Мы не можем согласиться с определенной наивностью этого текста, однако административные выводы делать категорически не рекомендуем никому», — заметил собеседник издания.
Представитель РПЦ МП уточнил, что давление на подписантов недопустимо. По данным «Новой», на ряд подписантов в регионах России уже оказывается давление со стороны местных светских и церковных властей.
Письмо священников https://www.fontanka.ru/2019/09/18/035/ появилось в минувший вторник, на следующий день после оглашения приговора фигуранту «московского дела» Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии по статье «насилие в отношении представителя власти». На следующий день пресс-служба РПЦ МП сообщила, что церковь готова оказать «правовую помощь» фигурантам дела после его изучения.
По данным на 14:00 20 сентября, письмо священников РПЦ подписали 157 представителей церкви. Продолжается сбор подписей и под аналогичными коллективными обращениями врачей, учителей, писателей, художников, IT-специалистов и мультипликаторов.
На этом фоне Мосгорсуд в пятницу поддержал внезапное ходатайство Генпрокуратуры о переводе Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде на время рассмотрения апелляции на приговор.
Справка:
«Московское дело» появилось после разгона участников уличной акции протеста в Москве 27 июля 2019 года. В этот день были задержаны 1388 человек, из них 76 несовершеннолетних. Полиция и Росгвардия в ходе задержаний применяли спецсредства. Москвичи протестовали против недопуска на выборы 8 сентября независимых кандидатов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» (ст. 212 УК РФ). 2 августа дело было объединено с делом о насилии в отношении представителей власти. В настоящий момент по делу проходят 12 человек в возрасте от 20 до 43 лет. В отношении пятерых фигурантов дело было прекращено из-за «отсутствия состава преступления». Признавший вину Данила Беглец получил два года колонии, также пошедший на сделку со следствием Иван Подкопаев получил три года, Кирилл Жуков - три года, Евгений Коваленко - три с половиной года, Константин Котов - четыре года, Павел Устинов - три с половиной года. Судебное разбирательство по всем фигурантам завершилось в рекордные сроки. После приговора актёру Устинову в России стартовал флешмоб в его защиту. Известные актёры стали публиковать видеообращения в поддержку коллеги, назвав наказание для человека, который не участвовал в протестах, но был задержан, «беспределом». 18 сентября в защиту Устинова высказался в том числе секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.