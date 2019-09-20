«Будто толпу людей сбил». Под Петербургом водитель наехал на пешехода, при этом госпитализировали обоих

Два человека пострадали в результате утренней аварии под Петербургом. Один пешеход, а второй, что бывает редко в ДТП с пешеходами, – автомобилист.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 20 сентября около 5:20 на 35-м километре автодороги «Нарва» в Ломоносовском районе. По предварительной версии, мужчина 1988 года рождения (с 8-летним водительским стажем) на «Мазде 3» вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину 1985 года рождения, шедшего по краю проезжей части в попутном направлении. «Мазда» после этого съехала в правый кювет и врезалась в дерево.

Пешеход госпитализирован в тяжёлом состоянии, водитель – в состоянии средней степени тяжести.

Ехавшие мимо автомобилисты описывают увиденное в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте»:

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