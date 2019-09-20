Дело на копейку. Активистка подала иск о защите чести к главе Василеостровского района Эдуарду Ильину

Активистка Ирина Баханович 19 сентября подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе Василеостровского района Петербурга Эдуарду Ильину, который обвинил ее в призывах к участию в несанкционированных мероприятиях. Речь шла о субботнике. Сумма требований символическая — 1 копейка.

Баханович обратилась в администрацию с заявкой на проведение митинга, цель которого — привлечь внимание властей к проблемам намывных территорий острова. Районные чиновники отказали, аргументировав решение действующим ордером ГАТИ на проведение земляных работ.

Тогда активистка пригласила жителей Васильевского острова на субботник по уборке сквера на намывных территориях, который прошел 14 апреля — с угощением и музыкой. За уборкой наблюдали сотрудники полиции. После этого глава района Эдуард Ильин написал пост в «Инстаграм», в котором деятельность Баханович описал как «принятие участия в несанкционированных мероприятиях ради личного пиара». Отдельно мужчина отметил, что райсуд по иску Баханович признал отказ в согласовании обоснованным. Правда, в апелляции вышестоящая инстанция в августе постановила — отказ чиновников незаконный.

Активистка решила не спускать публичные высказывания Ильина и подала к главе района иск. «Да, компенсацию вреда я оценила в 1 копейку, ибо для меня важнее восстановление справедливости», – пояснила она, пообещав, что процесс будет интересным.

Редакция пыталась получить комментарий главы района, однако он не ответил на звонок. «Фонтанка» направила Эдуарду Ильину запрос.