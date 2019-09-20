На поле под Красным Селом ожидается пятничная вечеринка. Среди выброшенных банок с алкоголем найдётся и закуска

Сотни банок с алкоголем выкинули на поле под Красным Селом. О свалке магазинной просрочки в социальных сетях рассказали очевидцы 20 сентября.

На опубликованных фотографиях запечатлены упаковки с бутылками пива и банками энергетиков. Срок годности алкоголя просрочен.

«Помимо алкоголя там же и горы продуктов – консервы, печенье, кабачковая икра», — пишут горожане.

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В администрации Красносельского района «Фонтанке» объяснили, что специалисты выехали на место. Добравшись до места назначения, чиновники заявили, что эта территория относится к Лаголовскому поселению Ломоносовского района Ленобласти.

Возможно, пока ликвидаторы будут устанавливатьпринадлежность земли, их опередят добровольцы. По словам очевидцев, к бутылкам и закуске уже потянулись асоциальные личности с мешками.