Золотой прицеп с почасовой арендой, пропавший с Невского, переехал поближе к Лахта Центру

Золотой вагончик для почасовой аренды, который пропал с Невского проспекта после публикации «Фонтанки», переехал к Лахта Центру. Участники группы «Лахта Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» обнаружили 20 сентября приметное транспортное средство у обочины на Глухарской улице в Приморском районе.

Как ранее сообщала «Фонтанка», оригинальную бизнес-схему придумал петербуржец, специализирующийся на изготовлении автоприцепов и сдаче транспорта в аренду. Оклеенный золотой пленкой прицеп он припарковал на углу улицы Маяковского с Невским проспектом и предложил всем желающим снять его на час или более как гостиничный номер. Чиновники только развели руками — де-юре предприниматель не нарушает никаких законов. По крайней мере, до тех пор, пока вагон-отель припаркован по правилам ПДД.