«Это непростое решение». Лукашенко упрощает визовый режим с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен подписать соглашение с Европейским Союзом об упрощении визовых правил.

«Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий», – цитирует 20 сентября пресс-секретаря МИД соседней страны Анатолия Глаза агентство «Белта».

Договоренности с еврочиновниками подразумевают снижение стоимости шенгенских виз с 60 евро до 35, а сами документы будут выдавать за 10 дней.

Александр Лукашенко еще в 2017-м отменил визы для граждан США и Евросоюза, что, по оценке внешнеполитического ведомства страны, способствовало развитию туризма. «Порядка полумиллиона иностранных граждан воспользовались режимом безвизового въезда с момента его введения, подавляющее их число — граждане Европейского Союза», – уточнил Глаз.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас ранее объявил, что соглашение с ЕС будет подписано до конца осени.