В Петербурге со второй попытки приговорили организовавшего покушение на Альберта Рыжего. Переселять в колонию пока некого

В Петербурге суд признал уроженца Грузии Илгама Гаджиева виновным в покушении на убийство криминального авторитета Альберта Рыжего. Организаторские навыки оценили в реальный срок, но разлучить со свободой автора неудавшейся расправы не вышло.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 20 сентября, Московский райсуд назначил Гаджиеву восемь с половиной лет в колонии строгого режима за организацию покушения на убийство и незаконный оборот оружия. Установлено, что не позднее февраля 2014 года он принял заказ от неустановленного лица на устранение петербургского авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий.

Гаджиеву вверили двух исполнителей – Корягина и Шпаруту – и поручили организацию. В феврале-марте 2014-го он несколько раз встречался с подчинёнными в столице, где передал 550 тысяч рублей на покупку автомобиля, указал, где приобрести самодельный автомат для бесшумной и беспламенной стрельбы и снять квартиру.

«16 марта 2014 г. Гаджиев в ресторане "Якитория", расположенном в гостинице "Россия", предоставил соучастникам информацию о потерпевшем (фото, данные ТС, место жительства), сказав совершить убийство в ближайшее время», – установили в суде.

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На следующий день Корягин и Шпарута надели парики и засели в «Ауди» у дома Альберта Рыжего по 5-му Предпортовому проезду, но, как писала «Фонтанка», попались полиции. Гаджиева, которого называют «правой рукой» «воров в законе» братьев Надира (Лоту Гули) и Намика Салифовых, со стрельбой задержали через две недели. В суде обвинение в покушении не устояло.

В июне 2015 года суд приговорил Корягина и Шпаруту за незаконное хранение оружие, виновными в попытке убийства их и Гаджиева не признали. В ноябре прокуратура обжаловала приговор, дело вернули на новое рассмотрение. Неудачливые исполнители получили 5,5 и 6 лет колонии, предполагаемый организатор успел скрыться.

Гаджиева ищут. Московский райсуд рассмотрел его дело заочно, срок наказания начнут исчислять с момента задержания фигуранта.