Микроавтобус с рабочими-иностранцами попал в ДТП на «Коле». Среди 16 пострадавших есть турки

Шесть иностранцев, в том числе граждане Турции, получили травмы в ДТП на автодороге «Кола» в Кольском районе Мурманской области. В общей сложности медицинская помощь понадобилась 16 пострадавшим.

Уточнённую информацию об аварии передаёт 20 сентября РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Как сообщают телекомпании ТВ-21 и «СеверПост», 19 сентября на 1405-м километре трассы, у поворота на Лавну, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. По предварительной версии, водитель Mitsubishi попытался обогнать Ford Transit, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, а там в него врезались «Жигули». В микроавтобусе находились рабочие, ехавшие в село Белокаменка.

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Nord-News пишет, что пострадали два гражданина Турции и один гражданин Азербайджана, а из 16 раненых госпитализированы были трое. У ТВ-21 есть сведения о семерых госпитализированных. По данным РИА Новости, амбулаторная медпомощь оказывалась десяти пострадавшим, а в медучреждения попали три гражданина Турции, два гражданина Узбекистана и один гражданин Азербайджана.