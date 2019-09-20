Президент «Международного банка Санкт-Петербург» и экс-сенатор Бажанов оказался подполковником ФСБ

«Фонтанка» рекламирует военный билет владельца «Международного банка Санкт-Петербург» Сергея Бажанова. Из документа следует, что банкир, проживающий сегодня в Лондоне после отзыва лицензии Центробанком, уже 32 года состоит на службе в Госбезопасности России.

По информации издания 47news, 64-летний президент «Международного банка Санкт-Петербург» Сергей Бажанов является сотрудником контрразведки с октября 1987 года. Согласно его военному билету, тогда он получил звание капитана Комитета государственной безопасности СССР на основании приказа заместителя начальника УКГБ по Ульяновской области.

Заметим, что в официальной биографии Сергея Бажанова никогда не упоминалось о службе в органах. Что касается периода времени конца 1980-х годов, то в те времена он работал председателем профсоюза Политеха в Ульяновске, а затем заместителем директора оборонного предприятия.

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Все же более любопытны следующие присвоения очередных воинских званий Сергею Бажанову. Так, он стал майором ФСБ РФ в 1997 году, а подполковником ФСБ – в 2003 году. Эти приказы подписаны уже руководителями Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, когда Сергей Бажанов активно занимался банковской деятельностью. Также с 2008-го по 2013 год он был членом Совета Федерации от Ульяновской области.

Напомним, что после отзыва в конце 2018 года лицензии у «МБСП» Центробанк предъявил претензии Сергею Бажанову. Тот их публично отверг.

Сегодня Сергей Бажанов находится в Лондоне. На СМС «Фонтанки» с вопросом о его роли в органах КГБ-ФСБ он не ответил.

О том, во сколько миллиардов Центробанк видит вывод активов из «МБСП» и о подробностях невидимой карьеры Сергея Бажанова, вы можете прочитать в материале наших коллег на 47news.