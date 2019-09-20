«Единая работа на общий результат». Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров уверен, что депутаты переутвердят всех вице-губернаторов

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поддерживает кандидатуры всех десяти вице-губернаторов, которые глава города Александр Беглов внес на утверждение депутатами. Об этом спикер городского парламента заявил 20 сентября.

«Все кандидаты в вице-губернаторы, которых парламенту предлагает согласовать Александр Беглов, уже хорошо известны в Санкт-Петербурге. Каждый из них продемонстрировал грамотное руководство и готовность участвовать в единой работе на общий результат», – сказал Вячеслав Макаров. Он выразил уверенность, что остальные депутаты тоже проголосуют за утверждение на должностях заместителей губернатора. Таким образом, по мнению спикера Заксобрания, парламентарии «продолжат традицию конструктивного взаимодействия исполнительной и законодательной власти». Голосование по этому вопросу пройдет в ближайшую среду, 25 сентября.

Как ранее сообщала «Фонтанка», Александр Беглов внес на согласование с Заксобранием кандидатуры десяти вице-губернаторов, которые работают в Смольном сейчас. Менять состав городского правительства он не стал. Заново проголосовать по каждой из персон, занимающих посты заместителей главы города, от депутатов требует городской устав: Александр Беглов 18 сентября вступил в должность губернатора, перестав быть временно исполняющим обязанности.

Одна из причин поддержать предложенных Александром Бегловым заместителей, по мнению Вячеслава Макарова, – это итоги губернаторских выборов: они «наглядно продемонстрировали, что петербуржцы поддержали стратегию долгосрочного развития Петербурга, которую губернатор намерен осуществить со своей командой». Губернаторские выборы в Петербурге 8 сентября прошли при рекордно низкой явке – 30,07%. Голоса Александру Беглову отдали 64,44% из них, то есть 734 тыс. 903 петербуржца.