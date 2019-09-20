Банк России заявил, что в Петербурге самая низкая инфляция, а продукты стали медленнее дорожать

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге была одной из самых низких среди регионов СЗФО и составила в августе 3,9% после 4,3% в июле 2019 года, сообщили 20 сентября в ЦБ РФ.

«Замедление инфляции в Санкт-Петербурге в первую очередь связано со снижением темпов прироста цен на овощи и мясные продукты, предложение которых в августе возросло. Инфляция на непродовольственные товары также снизилась (с 3,6 до 3,2%), что главным образом обусловлено уменьшением спроса на парфюмерно-косметические товары», – рассказали в пресс-службе регулятора.

С учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции в целом по России по итогам 2019 года с 4,2–4,7% до 4,0–4,5%. В дальнейшем, по прогнозу ЦБ, годовая инфляция останется вблизи 4%.

В августе в Смольном выпустили прогноз, что по итогам 2019 года потребительские цены в Петербурге вырастут на 4,6%. В следующие три года инфляция будет оставаться в диапазоне 3,9–4,1%.