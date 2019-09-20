Росгидромет обещает Петербургу зимние температуры в норме или даже выше

Российские метеорологи рассказали, что на большей части страны температуры в холодное время года будут около средних многолетних значений, а иногда и выше. Октябрь и ноябрь ожидаются в Петербурге без серьезного минуса.

«Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА <...>, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 67–69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», – сообщается 20 сентября в заявлении на сайте Росгидромета.

Синоптики уточняют, что выше нормы средняя месячная температура будет практически на всей территории Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Долгосрочный прогноз показывает, что плюсовые показатели сохранятся в Санкт-Петербурге в октябре и даже ноябре, так как синоптики ожидают температуры выше или около стандартных 5,7 градуса Цельсия для октября и 0,1 – для ноября. В декабре и январе столбик термометра будет в рамках стандартных для этого времени года отметок в минус 4,6 градуса для конца года и минус 7,8 – для начала года.

Отметим, что часть Ленинградской области на старте 2020-го может оказаться в зоне, где будет холоднее, чем обычно. Февраль и март снова прогнозируются в рамках традиционных минусовых температур.