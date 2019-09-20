Google сделала крупнейшие в своей истории инвестиции в возобновляемую энергетику

Интернет-гигант Google на этой неделе сделал крупнейшее в своей истории вложение в возобновляемую энергетику. Об этом 20 сентября сообщил глава Google Сундар Пичаи во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

По словам Пичаи, почти половина приобретаемой корпорацией энергии будет производиться в Европе через запуск 10 новых проектов. Объём инвестиций в энергетическую инфраструктуру ЕС составит более миллиарда евро.

Пичаи уточнил, что речь идет об одном проекте в Бельгии, пяти – в Дании, двух – в Швеции, и еще двух – в Финляндии. В Суоми Google строит свой второй дата-центр в Хамине стоимостью 600 млн евро, так что совокупные вложения компании в регион составят более двух миллиардов евро.

Google выкупит 60% ветропарка Пийпаринмяки (125 мегаватт) у компании Ilmatar Energy. Второй проект в сфере ветряной энергетики даст ещё 130 МВт.

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В компании утверждают, что это сделает дата-центр Hamina практически безуглеродным. Инвестиции будут сделаны в течение 2020 года.

В прошлом году интернет-гигант подписал три новых контракта с финскими ветропарками общей мощностью 190 МВт. Ранее Google заявил, что заключит 18 новых соглашений по всему миру в сфере возобновляемой энергии совокупной мощностью 1,6 тыс. МВт.

Как заявил Пичаи, в следующие два года компания инвестирует три миллиарда евро в расширение своих дата-центров в Европе, увеличив таким образом совокупный оъём инвестиций в европейскую интернет-инфраструктуру до 15 миллиардов евро с 2007 года.