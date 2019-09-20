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25.09.2019 17:13
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Становимся моложе: фейслифтинг и блефаропластика

Становимся моложе: фейслифтинг и блефаропластика

Фото предоставлено ООО «Клиника пластической хирургии»

Возрастные изменения — явление, с которым сталкивается каждая женщина, и порой в борьбе с таковыми одних косметических средств бывает недостаточно. Поэтому в игру вступают косметология и пластическая хирургия. Давайте разберемся.

Одним из методов коррекции возрастных изменений в области шеи и овала лица является SMAS-лифтинг. Такая операция позволяет добиться выраженного шейно-подбородочного угла, убрать брылы и расправить носогубные складки. В результате лицо выглядит моложе и свежее.  Так как линии разрезов располагаются в естественных складках лица или в волосах, они остаются незаметными.

Тонкая кожа век с возрастом теряет эластичность, начинает растягиваться и нависать. Блефаропластика, или пластика век, позволяет сделать взгляд более открытым и устранить такие недостатки, как мешки под глазами, морщинки, нависшее верхнее веко. Правильно расположенный шов, проходящий по естественной складке века, впоследствии незаметен.

Фото предоставлено ООО «Клиника пластической хирургии»
Фото предоставлено ООО «Клиника пластической хирургии»

Зачастую для достижения лучшего эстетического результата пластику век целесообразно сочетать с подтяжкой кожи лба и бровей. Нередко данная операция выполняется даже молодым пациентам, у которых в силу анатомических особенностей наружный угол глаза и хвост брови опущены вниз, что придает лицу угрюмое и неприветливое выражение. Послеоперационные швы также незаметны глазу, так как находятся в волосах.

До декабря этого года в клинике «Композит» действуют особые условия на омолаживающие операции — пакеты «Молодость и красота»*! В первый, помимо пластики век, входит эндоскопическая подтяжка лба. А для тех, кто хочет добиться максимального эффекта, подойдет второй пакет «Молодость и красота», включающий в себя SMAS-лифтинг, блефаропластику, эндоскопическую подтяжку лба и бровей, а также липосакцию второго подбородка.

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*Сроки акции с 1 сентября 2019г. по 30 ноября 2019г. Организатор акции: ООО «Клиника пластической хирургии». Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте https://compozitiv.ru/

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      Становимся моложе: фейслифтинг и блефаропластика

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