На Бестужевской автомобиль вылетел на детскую площадку – в горку и коляску

Мелкое ДТП, произошедшее утром 20 сентября в Калининском районе Санкт-Петербурга, несмотря на отсутствие серьёзных последствий, заставляет замирать сердца многих «зрителей».

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», около детской поликлиники №46 на Бестужевской улице женщина-водитель перепутала педали и заехала на детскую площадку. На фотографии видно, что машина докатилась до горки и задела детскую коляску.

«Слава Богу, все дети в порядке, и в коляске никого не было», – пишут в группе.

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Напомним, 18 сентября на проспекте Наставников женщина-водитель также, по словам очевидцев, перепутала педали, пытаясь припарковаться, и врезалась в дом.