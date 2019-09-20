Начальника колонии под Красноярском отстранили от работы. УФСИН впечатлило видео со стриптизом ко Дню лесника

Исполняющего обязанности начальника колонии-поселения №14 под Красноярском временно отстранили от работы для проверки. Поводом стало видео с корпоратива в пенитенциарном учреждении, которое утекло в Сеть.

«По факту размещения в сети Интернет видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 ГУФСИН России по Красноярскому краю, руководством ГУФСИН назначена служебная проверка. На время проведения проверки врио начальника колонии-поселения отстранен от исполнения служебных обязанностей», – сообщает 20 сентября краевое управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Врио начальника учреждения, судя по информации на сайте региональной ФСИН http://24.fsin.su/structure/ik-14.php, является подполковник внутренней службы Александр Трефилов.

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Проверка уже показала, что вечеринка проводилось не в учреждении пенитенциарной системы, а в клубе поселке Тамтачет.

Видео начало набирать популярность в Интернете 19 сентября. Издание «Красноярск № 1», которое первым опубликовало кадры, сообщило, что сотрудники колонии праздновали День лесника. В ролике видно, как мужчины под музыку снимают с себя одежду, а дамы помогают им в этом занятии.