Погибшие от отравления газом в Гатчине — мать и двое детей. Глава семьи выжил

Стали известны личности отравившихся газом в Гатчинском районе Ленобласти. Это, напомним, уже третий случай за неделю в Петербурге и Ленобласти.

Как сообщает 20 сентября 47news, в квартире дома на улице Солнечной, 1, нашли тела 38-летней матери, ее сына 12 лет и дочери 7 лет. Единственный выживший – отец семейства. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительная причина гибели семьи – отравление бытовым газом. На месте работают специалисты газовой службы.

Пятиэтажный панельный дом №1 на Солнечной улице был построен в 1965 году, находится под управлением УК «МУП ЖКХ Гатчины». В доме 80 жилых помещений.

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Напомним, 17 сентября на улице Крупской в Гатчине тоже произошла утечка газа. Там погибла 32-летняя хозяйка квартиры Юлия, двое ее детей и гостившая в квартире девочка живы. Возможно, дети остались живы, так как был вечер: они смогли понять опасность и позвать на помощь.

Также в ночь на 18 сентября газом отравилась семья на Среднегаванском проспекте в Петербурге. К счастью, все выжили, но попали на больничные койки.