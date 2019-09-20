Скоро во всех жилых домах Петербурга станет тепло. Смольный назвал дату начала отопительного сезона

Петербуржцам придется померзнуть в своих домах еще совсем немного: все городские здания, включая многоквартирные жилые дома, начнут регулярно отапливаться с 24 сентября. Об этом сообщает петербургский комитет по энергетике.

«Решение о начале отопительного сезона принято в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующим о планомерном похолодании», – объяснили в ведомстве. По состоянию на 20 сентября к теплоснабжению уже подключено 96% социальных учреждений и 64% многоквартирных домов.

Напомним, что с 16 сентября началось периодическое протапливание. Решение также объяснялось погодой. В прошлом году дозированная подача тепла началась 24 сентября. В Смольном впоследствии сообщали, что чем длиннее этап периодического протапливания, тем меньше жалоб поступает в первые дни после включения регулярного отопления. В прошлом году этот интервал составил 5 дней, и в первые же 10 суток после перехода на полноценный режим пришло более 33 тысяч обращений. За год до этого периодическое протапливание длилось 15 дней – претензий оказалось менее 20 тысяч.